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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 307308309310

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 19:42

  anikola13 написав:Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.

Учитывая, что у Киевстара в конечных сидит тоже Альфа мамка, то по логике, они связанные компании!!!
А кредитование связников, вероятно, под большим микроскопом или с большими издержками от НБУ по нормативам.
Вероятным кажется, КСу не давали кредитов или КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 20:46

  idealstorm написав:
  anikola13 написав:Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.

Учитывая, что у Киевстара в конечных сидит тоже Альфа мамка, то по логике, они связанные компании!!!
А кредитование связников, вероятно, под большим микроскопом или с большими издержками от НБУ по нормативам.
Вероятным кажется, КСу не давали кредитов или КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.


с трудом представляю что КС убыточен
лайф - еще +- можно поверить
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 20:48

  idealstorm написав:... КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.


Скорее всего, причина именно в этом. Сейчас, на фоне скандала с Мегабанком, кредитования связанных лиц - очень скандальный вопрос.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 20:51

Re: Альфа-Банк

idealstorm написав:
  anikola13 написав:Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.

Учитывая, что у Киевстара в конечных сидит тоже Альфа мамка, то по логике, они связанные компании!!!
А кредитование связников, вероятно, под большим микроскопом или с большими издержками от НБУ по нормативам.
Вероятным кажется, КСу не давали кредитов или КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.
Видимо порочные связи, Райф не пугают. . Вы хоть сами то верите, в то, что написали. КС публичная компания и её отчётность тоже можно посмотреть. Нет там никаких кредитов, или убытков или, что то там ещё, что бы смутило финансиста или финмон. А есть там десятки млрд остатков. Все видно в Ф1Ф2. И если уход связан со связанным кредитованием, то наверно задолженность надо было бы погасить. Чего мы тоже в ОСВ не видим. А вот видим мы, рост рефинанса и поверьте уже совсем легко рассчитать сколько средств забрал КС. Но важно не это, а то, что он это сделал одномоментно. Это никак не похоже на деловые отношения. Я бы воспринял этот кейс как давление отстраненных акционеров. Угрозу. Языком бизнеса, это звучит как требование выполнить некие условия. Во время войны. Так себе кейс.

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qreaton
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:10

  qreaton написав:
greenozon написав:olleg
дякую!
гарна робота по розвінчуванню паніки і маніпуляцій людей
так само працює ворожий ресурс - срана.юа
щось прибрешуть, щось підманіпулють а потім люди розносять то гів--о по інтернетах
Вы это про "ворожий ресурс" , относительно к моим расчётам что- ли .? Обидно конечно, :D сами тогда считайте))) или лучше доверенное лицо само Вам все разъяснит. Вот первый раз влез в обсуждение, больше точно не буду.

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не сдавайтесь так быстро ;) на мои рассуждения, которые не нравятся, некоторые форумчане сразу на личности переходят - караван идет.

интересный пример трактовок в принципе одних исходных цифр, но сразу с эмоциональной окраской. сообщение greenozon вообще не понял, тут похоже на какой-то интерес.

свое мнение еще не сложил, нужно время :) вы навели на слишком большой пласт инфо ;)
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 09 чер, 2022 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:15

  idealstorm написав:
  anikola13 написав:Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.

Учитывая, что у Киевстара в конечных сидит тоже Альфа мамка, то по логике, они связанные компании!!!
А кредитование связников, вероятно, под большим микроскопом или с большими издержками от НБУ по нормативам.
Вероятным кажется, КСу не давали кредитов или КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.

больше похоже на какие-то разногласия- отменили связку сенс-киевстар, теперь перевод оборотов.

теоретически возможен вариант, что альфа не может кредитовать кс из-за связанности, а банк, который кредитует попросил перевести обороты. но кс слишком большая махина, чтобы вестись на это.

что альфа попросила кс на выход - вообще не верится
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:55

cohan
При чём тут убыточность?
Где вы это прочитали?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:59

  qreaton написав:
idealstorm написав:
  anikola13 написав:Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.

Учитывая, что у Киевстара в конечных сидит тоже Альфа мамка, то по логике, они связанные компании!!!
А кредитование связников, вероятно, под большим микроскопом или с большими издержками от НБУ по нормативам.
Вероятным кажется, КСу не давали кредитов или КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.
Видимо порочные связи, Райф не пугают. . Вы хоть сами то верите, в то, что написали. КС публичная компания и её отчётность тоже можно посмотреть. Нет там никаких кредитов, или убытков или, что то там ещё, что бы смутило финансиста или финмон. А есть там десятки млрд остатков. Все видно в Ф1Ф2. И если уход связан со связанным кредитованием, то наверно задолженность надо было бы погасить. Чего мы тоже в ОСВ не видим. А вот видим мы, рост рефинанса и поверьте уже совсем легко рассчитать сколько средств забрал КС. Но важно не это, а то, что он это сделал одномоментно. Это никак не похоже на деловые отношения. Я бы воспринял этот кейс как давление отстраненных акционеров. Угрозу. Языком бизнеса, это звучит как требование выполнить некие условия. Во время войны. Так себе кейс.

Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk

Чувак, если тебе не дают кредит - значит его в отчётности нет.
Вы тоже считаете, что в кредит лезут только убыточные безнадёги?
Иногда взять в кредит это дешевле, чем вынять из оборота.
Хотя кому я рассказываю это на финансовом форуме. Пеши ещё.
idealstorm
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