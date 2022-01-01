anikola13 написав:Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.
Учитывая, что у Киевстара в конечных сидит тоже Альфа мамка, то по логике, они связанные компании!!! А кредитование связников, вероятно, под большим микроскопом или с большими издержками от НБУ по нормативам. Вероятным кажется, КСу не давали кредитов или КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.
anikola13 написав:Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.
Учитывая, что у Киевстара в конечных сидит тоже Альфа мамка, то по логике, они связанные компании!!! А кредитование связников, вероятно, под большим микроскопом или с большими издержками от НБУ по нормативам. Вероятным кажется, КСу не давали кредитов или КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.
с трудом представляю что КС убыточен лайф - еще +- можно поверить
anikola13 написав:Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.
Учитывая, что у Киевстара в конечных сидит тоже Альфа мамка, то по логике, они связанные компании!!! А кредитование связников, вероятно, под большим микроскопом или с большими издержками от НБУ по нормативам. Вероятным кажется, КСу не давали кредитов или КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.
Видимо порочные связи, Райф не пугают. . Вы хоть сами то верите, в то, что написали. КС публичная компания и её отчётность тоже можно посмотреть. Нет там никаких кредитов, или убытков или, что то там ещё, что бы смутило финансиста или финмон. А есть там десятки млрд остатков. Все видно в Ф1Ф2. И если уход связан со связанным кредитованием, то наверно задолженность надо было бы погасить. Чего мы тоже в ОСВ не видим. А вот видим мы, рост рефинанса и поверьте уже совсем легко рассчитать сколько средств забрал КС. Но важно не это, а то, что он это сделал одномоментно. Это никак не похоже на деловые отношения. Я бы воспринял этот кейс как давление отстраненных акционеров. Угрозу. Языком бизнеса, это звучит как требование выполнить некие условия. Во время войны. Так себе кейс.
greenozon написав:olleg дякую! гарна робота по розвінчуванню паніки і маніпуляцій людей так само працює ворожий ресурс - срана.юа щось прибрешуть, щось підманіпулють а потім люди розносять то гів--о по інтернетах
Вы это про "ворожий ресурс" , относительно к моим расчётам что- ли .? Обидно конечно, сами тогда считайте))) или лучше доверенное лицо само Вам все разъяснит. Вот первый раз влез в обсуждение, больше точно не буду.
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не сдавайтесь так быстро на мои рассуждения, которые не нравятся, некоторые форумчане сразу на личности переходят - караван идет.
интересный пример трактовок в принципе одних исходных цифр, но сразу с эмоциональной окраской. сообщение greenozon вообще не понял, тут похоже на какой-то интерес.
свое мнение еще не сложил, нужно время вы навели на слишком большой пласт инфо
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 09 чер, 2022 21:16, всього редагувалось 1 раз.
anikola13 написав:Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.
Учитывая, что у Киевстара в конечных сидит тоже Альфа мамка, то по логике, они связанные компании!!! А кредитование связников, вероятно, под большим микроскопом или с большими издержками от НБУ по нормативам. Вероятным кажется, КСу не давали кредитов или КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.
больше похоже на какие-то разногласия- отменили связку сенс-киевстар, теперь перевод оборотов.
теоретически возможен вариант, что альфа не может кредитовать кс из-за связанности, а банк, который кредитует попросил перевести обороты. но кс слишком большая махина, чтобы вестись на это.
что альфа попросила кс на выход - вообще не верится
anikola13 написав:Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.
Учитывая, что у Киевстара в конечных сидит тоже Альфа мамка, то по логике, они связанные компании!!! А кредитование связников, вероятно, под большим микроскопом или с большими издержками от НБУ по нормативам. Вероятным кажется, КСу не давали кредитов или КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.
Видимо порочные связи, Райф не пугают. . Вы хоть сами то верите, в то, что написали. КС публичная компания и её отчётность тоже можно посмотреть. Нет там никаких кредитов, или убытков или, что то там ещё, что бы смутило финансиста или финмон. А есть там десятки млрд остатков. Все видно в Ф1Ф2. И если уход связан со связанным кредитованием, то наверно задолженность надо было бы погасить. Чего мы тоже в ОСВ не видим. А вот видим мы, рост рефинанса и поверьте уже совсем легко рассчитать сколько средств забрал КС. Но важно не это, а то, что он это сделал одномоментно. Это никак не похоже на деловые отношения. Я бы воспринял этот кейс как давление отстраненных акционеров. Угрозу. Языком бизнеса, это звучит как требование выполнить некие условия. Во время войны. Так себе кейс.
Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
Чувак, если тебе не дают кредит - значит его в отчётности нет. Вы тоже считаете, что в кредит лезут только убыточные безнадёги? Иногда взять в кредит это дешевле, чем вынять из оборота. Хотя кому я рассказываю это на финансовом форуме. Пеши ещё.
idealstorm написав:[quote="5443614:anikola13"]Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.
Учитывая, что у Киевстара в конечных сидит тоже Альфа мамка, то по логике, они связанные компании!!! А кредитование связников, вероятно, под большим микроскопом или с большими издержками от НБУ по нормативам. Вероятным кажется, КСу не давали кредитов или КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.
Видимо порочные связи, Райф не пугают. . Вы хоть сами то верите, в то, что написали. КС публичная компания и её отчётность тоже можно посмотреть. Нет там никаких кредитов, или убытков или, что то там ещё, что бы смутило финансиста или финмон. А есть там десятки млрд остатков. Все видно в Ф1Ф2. И если уход связан со связанным кредитованием, то наверно задолженность надо было бы погасить. Чего мы тоже в ОСВ не видим. А вот видим мы, рост рефинанса и поверьте уже совсем легко рассчитать сколько средств забрал КС. Но важно не это, а то, что он это сделал одномоментно. Это никак не похоже на деловые отношения. Я бы воспринял этот кейс как давление отстраненных акционеров. Угрозу. Языком бизнеса, это звучит как требование выполнить некие условия. Во время войны. Так себе кейс.
Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
Чувак, если тебе не дают кредит - значит его в отчётности нет. Вы тоже считаете, что в кредит лезут только убыточные безнадёги? Иногда взять в кредит это дешевле, чем вынять из оборота. Хотя кому я рассказываю это на финансовом форуме. Пеши ещё.[/quote]Интересно, что эти боты, заставляют ещё глубже вникнуть с ситуацию и цифры баланса. Вы точно этого хотите? Не лучше ли промолчать, все равно вопрос Вам непонятен. Чувак.
idealstorm написав:cohan При чём тут убыточность? Где вы это прочитали?
ну лааадно лааадно, думаю всем будет полезно
Проте існувала одна обставина з Альфа-Банком, який оголосив дефолт щодо існуючого кредитного договору з причини “Суттєвий негативний ефект” і вилучив грошові кошти з поточних рахунків Київстар у сумі близько 1 003 мільйона гривень. Група не визнала дефолт за договором у поточних обставинах, проте облікувала списання коштів з поточних рахунків як часткове погашення непогашеного кредиту. Цей випадок з Альфа-Банком не мав суттєвого негативного впливу на ліквідність Групи так як обсяг надходжень від операційної діяльності є достатнім, щоб покрити операційні витрати та витрати пов’язані з обслуговуванням кредитів.