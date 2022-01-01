Додано: Чет 09 чер, 2022 20:51

idealstorm написав: anikola13 написав: Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так. Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.

Учитывая, что у Киевстара в конечных сидит тоже Альфа мамка, то по логике, они связанные компании!!!

А кредитование связников, вероятно, под большим микроскопом или с большими издержками от НБУ по нормативам.

Вероятным кажется, КСу не давали кредитов или КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями. Учитывая, что у Киевстара в конечных сидит тоже Альфа мамка, то по логике, они связанные компании!!!А кредитование связников, вероятно, под большим микроскопом или с большими издержками от НБУ по нормативам.Вероятным кажется, КСу не давали кредитов или КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.

Видимо порочные связи, Райф не пугают.. Вы хоть сами то верите, в то, что написали. КС публичная компания и её отчётность тоже можно посмотреть. Нет там никаких кредитов, или убытков или, что то там ещё, что бы смутило финансиста или финмон. А есть там десятки млрд остатков. Все видно в Ф1Ф2. И если уход связан со связанным кредитованием, то наверно задолженность надо было бы погасить. Чего мы тоже в ОСВ не видим. А вот видим мы, рост рефинанса и поверьте уже совсем легко рассчитать сколько средств забрал КС. Но важно не это, а то, что он это сделал одномоментно. Это никак не похоже на деловые отношения. Я бы воспринял этот кейс как давление отстраненных акционеров. Угрозу. Языком бизнеса, это звучит как требование выполнить некие условия. Во время войны. Так себе кейс.Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk