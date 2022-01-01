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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 308309310311

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:46

  cohan написав:
  idealstorm написав:cohan
При чём тут убыточность?
Где вы это прочитали?


ну лааадно лааадно,
думаю всем будет полезно

Проте існувала одна обставина
з Альфа-Банком, який оголосив дефолт щодо існуючого кредитного договору з причини “Суттєвий
негативний ефект” і вилучив грошові кошти з поточних рахунків Київстар у сумі близько 1 003 мільйона
гривень. Група не визнала дефолт за договором у поточних обставинах, проте облікувала списання коштів
з поточних рахунків як часткове погашення непогашеного кредиту. Цей випадок з Альфа-Банком не мав
суттєвого негативного впливу на ліквідність Групи так як обсяг надходжень від операційної діяльності є
достатнім, щоб покрити операційні витрати та витрати пов’язані з обслуговуванням кредитів.


https://cdn.kyivstar.ua/sites/default/f ... _final.pdf


кароч, Киевстар обиделся
а так дысал, так дысал (с)

а вот это вполне возможная причина - обычные бизнес-разборки.
и хотя общие акционеры - табачок врозь
Shaman
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  #<1 ... 308309310311
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