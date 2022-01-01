idealstorm написав:cohan При чём тут убыточность? Где вы это прочитали?
ну лааадно лааадно, думаю всем будет полезно
Проте існувала одна обставина з Альфа-Банком, який оголосив дефолт щодо існуючого кредитного договору з причини “Суттєвий негативний ефект” і вилучив грошові кошти з поточних рахунків Київстар у сумі близько 1 003 мільйона гривень. Група не визнала дефолт за договором у поточних обставинах, проте облікувала списання коштів з поточних рахунків як часткове погашення непогашеного кредиту. Цей випадок з Альфа-Банком не мав суттєвого негативного впливу на ліквідність Групи так як обсяг надходжень від операційної діяльності є достатнім, щоб покрити операційні витрати та витрати пов’язані з обслуговуванням кредитів.