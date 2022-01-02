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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 308309310311

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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:26

Re: Альфа-Банк

Shaman написав:
  idealstorm написав:
  anikola13 написав:Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.

Учитывая, что у Киевстара в конечных сидит тоже Альфа мамка, то по логике, они связанные компании!!!
А кредитование связников, вероятно, под большим микроскопом или с большими издержками от НБУ по нормативам.
Вероятным кажется, КСу не давали кредитов или КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.

больше похоже на какие-то разногласия- отменили связку сенс-киевстар, теперь перевод оборотов.

теоретически возможен вариант, что альфа не может кредитовать кс из-за связанности, а банк, который кредитует попросил перевести обороты. но кс слишком большая махина, чтобы вестись на это.

что альфа попросила кс на выход - вообще не верится
Насправді все банальніше. Незважаючи на те, що у обох один кінцевий власник, Київстар викручує руки усім своїм контрагентам, вимагаючи всілякі особливі умови, і в Альфі так само. Це не перший і не останній раз, коли з ними через те розривали угоди.
Faceless
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  #<1 ... 308309310311
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