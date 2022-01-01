anikola13 написав:Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.
Учитывая, что у Киевстара в конечных сидит тоже Альфа мамка, то по логике, они связанные компании!!! А кредитование связников, вероятно, под большим микроскопом или с большими издержками от НБУ по нормативам. Вероятным кажется, КСу не давали кредитов или КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.
больше похоже на какие-то разногласия- отменили связку сенс-киевстар, теперь перевод оборотов.
теоретически возможен вариант, что альфа не может кредитовать кс из-за связанности, а банк, который кредитует попросил перевести обороты. но кс слишком большая махина, чтобы вестись на это.
что альфа попросила кс на выход - вообще не верится
Насправді все банальніше. Незважаючи на те, що у обох один кінцевий власник, Київстар викручує руки усім своїм контрагентам, вимагаючи всілякі особливі умови, і в Альфі так само. Це не перший і не останній раз, коли з ними через те розривали угоди.