Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:26
Shaman написав: idealstorm написав: anikola13 написав:
Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.
Учитывая, что у Киевстара в конечных сидит тоже Альфа мамка, то по логике, они связанные компании!!!
А кредитование связников, вероятно, под большим микроскопом или с большими издержками от НБУ по нормативам.
Вероятным кажется, КСу не давали кредитов или
КС попросили уйти
, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.
больше похоже на какие-то разногласия- отменили связку сенс-киевстар, теперь перевод оборотов.
теоретически возможен вариант, что альфа не может кредитовать кс из-за связанности, а банк, который кредитует попросил перевести обороты. но кс слишком большая махина, чтобы вестись на это.
что альфа попросила кс на выход - вообще не верится
Насправді все банальніше. Незважаючи на те, що у обох один кінцевий власник, Київстар викручує руки усім своїм контрагентам, вимагаючи всілякі особливі умови, і в Альфі так само. Це не перший і не останній раз, коли з ними через те розривали угоди.
Faceless
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:52
СЕП уходит нормально? Отправлено в другой банк, пока на месте нет, уже больше часа.
копейка
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:46
копейка написав:
СЕП уходит нормально? Отправлено в другой банк, пока на месте нет, уже больше часа.
нормально
и депозиты неплохие
cohan
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:31
cohan написав: копейка написав:
СЕП уходит нормально? Отправлено в другой банк, пока на месте нет, уже больше часа.
нормально
и депозиты неплохие
1,0% usd 12m ?
реально неплохие - попробуй забери
idealstorm
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:57
idealstorm написав: cohan написав: копейка написав:
СЕП уходит нормально? Отправлено в другой банк, пока на месте нет, уже больше часа.
нормально
и депозиты неплохие
1,0% usd 12m ?
реально неплохие - попробуй забери
были случаи?
sergia
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:00
Когда интересно Альфа собирается поднимать ставки (и будет ли вообще)?
lloydbanksua
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:15
lloydbanksua написав:
Когда интересно Альфа собирается поднимать ставки (и будет ли вообще)?
Так только ж недавно подняли. В конце мая было объявление. Дох сейф стал 6,5. И это все до повышения учеткм
WallNutPen
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:20
WallNutPen написав: lloydbanksua написав:
Когда интересно Альфа собирается поднимать ставки (и будет ли вообще)?
Так только ж недавно подняли. В конце мая было объявление. Дох сейф стал 6,5. И это все до повышения учеткм
Это понятно, речь идёт о срочных вкладах
lloydbanksua
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:57
lloydbanksua написав: WallNutPen написав: lloydbanksua написав:
Когда интересно Альфа собирается поднимать ставки (и будет ли вообще)?
Так только ж недавно подняли. В конце мая было объявление. Дох сейф стал 6,5. И это все до повышения учеткм
Это понятно, речь идёт о срочных вкладах
Думаю Алка затаилась, ждёт пока конкуренты вывалят свои предложения на стол а потом как вшкварит самыми высокими ставками, что все понесут деньгу только ей
WallNutPen
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:04
WallNutPen ждём, но скунс должен первее выступить.
lloydbanksua
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