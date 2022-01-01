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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:58
[ интересно Альфа собирается поднимать ставки (и будет ли вообще)?[/quote]
Это понятно, речь идёт о срочных вкладах[/quote]
Думаю Алка затаилась, ждёт пока конкуренты вывалят свои предложения на стол а потом как вшкварит самыми высокими ставками, что все понесут деньгу только ей
[/quote]
....не дождется, народ уже занёс в первые 3и, пока нервно курит...и собирает крохи по запросам, что бы в кассе было хотя бы возвращать депо
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:06
lloydbanksua написав: WallNutPen написав: lloydbanksua написав:
Когда интересно Альфа собирается поднимать ставки (и будет ли вообще)?
Так только ж недавно подняли. В конце мая было объявление. Дох сейф стал 6,5. И это все до повышения учеткм
Это понятно, речь идёт о срочных вкладах
спросите персмена
от $20/250 в UAH цифры конкурентноспособные, в долларе тоже, на фоне остальных, но проигрывают ОВГЗ
другое дело, хз попадает ли такое под фонд...
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:14
Всегда есть с чем сравнить.
Можно говорить об отрицательном росте ставок до 02.22.
И о фактическом загоне пассивного заработка под плинтус под тезой - европейских ставок, беспочвенно натянутых на украинскую реальность. В результате снижение покупательной способности и соответственно уровня жизни в большем числе социальных слоев населения.
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