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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 309310311312

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:58

[ интересно Альфа собирается поднимать ставки (и будет ли вообще)?[/quote]
Это понятно, речь идёт о срочных вкладах[/quote]
Думаю Алка затаилась, ждёт пока конкуренты вывалят свои предложения на стол а потом как вшкварит самыми высокими ставками, что все понесут деньгу только ей ;)[/quote]


....не дождется, народ уже занёс в первые 3и, пока нервно курит...и собирает крохи по запросам, что бы в кассе было хотя бы возвращать депо
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:06

  lloydbanksua написав:
  WallNutPen написав:
  lloydbanksua написав:Когда интересно Альфа собирается поднимать ставки (и будет ли вообще)?

Так только ж недавно подняли. В конце мая было объявление. Дох сейф стал 6,5. И это все до повышения учеткм

Это понятно, речь идёт о срочных вкладах


спросите персмена
от $20/250 в UAH цифры конкурентноспособные, в долларе тоже, на фоне остальных, но проигрывают ОВГЗ
другое дело, хз попадает ли такое под фонд...
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:08

Re: Альфа-Банк

Не понимаю глубины обсуждения на нашем форуме(((.Крупные банки лидеры розницы не могут поднимать ставки, и если Вы не понимаете почему мне искренне жаль. Второе по АБУ, ситуация которая здесь выше разобрана до костей и независимо от причин имеет итог, и это +270 млн дополнительных расходов в месяц. О чем тут говорить, о каком росте ставки

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qreaton
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:14

  qreaton написав:О чем тут говорить, о каком росте ставки

Всегда есть с чем сравнить.
Можно говорить об отрицательном росте ставок до 02.22.
И о фактическом загоне пассивного заработка под плинтус под тезой - европейских ставок, беспочвенно натянутых на украинскую реальность. Банки же нарастили прибыль на 50+%.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 12:45

Доброго дня.
Скажіть будьласка чи це нормально,коли Альфа-банк знижує кредитний ліміт по карті та при цьому заганяє цю карту в глибокий мінус?
Тобто в мене був на карті ЕКО невеличкий доступний баланс і тут Альфа вирішила знизити ліміт та загнала цю карту в мінус.Це тоді ще й за овердрафт платити...
yuraes
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 13:02

  yuraes написав:Доброго дня.
Скажіть будьласка чи це нормально,коли Альфа-банк знижує кредитний ліміт по карті та при цьому заганяє цю карту в глибокий мінус?
Тобто в мене був на карті ЕКО невеличкий доступний баланс і тут Альфа вирішила знизити ліміт та загнала цю карту в мінус.Це тоді ще й за овердрафт платити...

Опишите чуть подробнее вашу ситуацию. Знаю что альфа ещё недавно практиковала такое: вы гасите долг по кредитке по сроку и в тот же день делаете оплату за товар или услуги а на утро видите что карта в овердрафте по причине того что ночью альфа снизила лимит? Это ваш случай? Если да - не волнуйтесь - альфа вернёт лимит и минуса не будет. Просто сейчас альфа ведёт политику снижения лимитов по всем кредиткам, но ее алгоритмы настроены просто на факт погашения кредиток и не отслеживают факты оплаты в тот же день. Если же ваша ситуация отличается от описанной, то вероятно альфа по вам применила что-то новое. Опишите конкретно в этом случае на каком этапе по счету возник минус, что вы делали накануне и в день возникновения минуса с картой.
WallNutPen
 
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  #<1 ... 309310311312
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