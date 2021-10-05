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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:58
[ интересно Альфа собирается поднимать ставки (и будет ли вообще)?[/quote]
Это понятно, речь идёт о срочных вкладах[/quote]
Думаю Алка затаилась, ждёт пока конкуренты вывалят свои предложения на стол а потом как вшкварит самыми высокими ставками, что все понесут деньгу только ей
[/quote]
....не дождется, народ уже занёс в первые 3и, пока нервно курит...и собирает крохи по запросам, что бы в кассе было хотя бы возвращать депо
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abc111
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:06
lloydbanksua написав: WallNutPen написав: lloydbanksua написав:
Когда интересно Альфа собирается поднимать ставки (и будет ли вообще)?
Так только ж недавно подняли. В конце мая было объявление. Дох сейф стал 6,5. И это все до повышения учеткм
Это понятно, речь идёт о срочных вкладах
спросите персмена
от $20/250 в UAH цифры конкурентноспособные, в долларе тоже, на фоне остальных, но проигрывают ОВГЗ
другое дело, хз попадает ли такое под фонд...
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cohan
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:14
Всегда есть с чем сравнить.
Можно говорить об отрицательном росте ставок до 02.22.
И о фактическом загоне пассивного заработка под плинтус под тезой - европейских ставок, беспочвенно натянутых на украинскую реальность. Банки же нарастили прибыль на 50+%.
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копейка
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Додано: Суб 11 чер, 2022 12:45
Доброго дня.
Скажіть будьласка чи це нормально,коли Альфа-банк знижує кредитний ліміт по карті та при цьому заганяє цю карту в глибокий мінус?
Тобто в мене був на карті ЕКО невеличкий доступний баланс і тут Альфа вирішила знизити ліміт та загнала цю карту в мінус.Це тоді ще й за овердрафт платити...
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yuraes
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Додано: Суб 11 чер, 2022 13:02
yuraes написав:
Доброго дня.
Скажіть будьласка чи це нормально,коли Альфа-банк знижує кредитний ліміт по карті та при цьому заганяє цю карту в глибокий мінус?
Тобто в мене був на карті ЕКО невеличкий доступний баланс і тут Альфа вирішила знизити ліміт та загнала цю карту в мінус.Це тоді ще й за овердрафт платити...
Опишите чуть подробнее вашу ситуацию. Знаю что альфа ещё недавно практиковала такое: вы гасите долг по кредитке по сроку и в тот же день делаете оплату за товар или услуги а на утро видите что карта в овердрафте по причине того что ночью альфа снизила лимит? Это ваш случай? Если да - не волнуйтесь - альфа вернёт лимит и минуса не будет. Просто сейчас альфа ведёт политику снижения лимитов по всем кредиткам, но ее алгоритмы настроены просто на факт погашения кредиток и не отслеживают факты оплаты в тот же день. Если же ваша ситуация отличается от описанной, то вероятно альфа по вам применила что-то новое. Опишите конкретно в этом случае на каком этапе по счету возник минус, что вы делали накануне и в день возникновения минуса с картой.
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WallNutPen
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