RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 310311312313

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 13:46

  копейка написав:
  Amethyst написав:
  копейка написав:Ощадный открытый сегодня будет начислять от сегодня?
Вроде было так?

Нее, и откроют понедельником
В Пт. прокатило бы текущим опердн до 22:00

Вот жешь...
Сегодня упали только... :(
Думала пристроить на викенд+ без пыли.

на Алку упало? Там %% д.б. посчитаны за Сб, Вс -- типа вы в Пн получили эту сумму. Проверьте.
Можно на Моню, на Банку, там кажись 3.5% шоли 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2490
З нами з: 05.05.21
Подякував: 143 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 14:03

  Amethyst написав:
  копейка написав:
  Amethyst написав:Нее, и откроют понедельником
В Пт. прокатило бы текущим опердн до 22:00

Вот жешь...
Сегодня упали только... :(
Думала пристроить на викенд+ без пыли.

на Алку упало? Там %% д.б. посчитаны за Сб, Вс -- типа вы в Пн получили эту сумму. Проверьте.
Можно на Моню, на Банку, там кажись 3.5% шоли 8)

Если есть открытый свободный в пумбе - можно туда. Также можно пополнить назбиратус у БВР - его горячка божилась что при пополнении в субботу проценты начинают капать с воскресенья. Так ли оно смогу подтвердить уже 1 июля. Но шанс есть
WallNutPen
 
Повідомлень: 437
З нами з: 08.06.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 14:09

Re: Альфа-Банк

  WallNutPen написав:Также можно пополнить назбиратус у БВР - его горячка божилась что при пополнении в субботу проценты начинают капать с воскресенья

Плиииз, таки проверьте. Бо шото у меня не спрацювало (
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2490
З нами з: 05.05.21
Подякував: 143 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 14:10

Re: Альфа-Банк

внимание вопрос
если Альфу признают банкротом и введут Временную администрацию , отсрочит ли это выплату кредитов ? Какая будет процедура . Возможно у кого то есть подобный опыт.
У меня там не большой кредитик по Хмаелеону :) надеюсь что ВА отсрочит его оплату или наоборот могут потребовать оплатить все и сразу ?
yama
 
Повідомлень: 4252
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8565 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 14:13

  yama написав:внимание вопрос
если Альфу признают банкротом и введут Временную администрацию , отсрочит ли это выплату кредитов ? Какая будет процедура . Возможно у кого то есть подобный опыт.
У меня там не большой кредитик по Хмаелеону :) надеюсь что ВА отсрочит его оплату или наоборот могут потребовать оплатить все и сразу ?

Почитайте ветку Михи МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Не обольщайтесь!
Нихто ничо не отсрочит. Вы станеТе должны понду -- типа государству, а Ненька оч. ненавидит должникоффф.
Так шо при вводе ВА сразу, срачно гасите все, шо можно, пока реквизиты не сменили :idea:

ПС. Правда при вводе ВА могут сменить собственника, тогда возможно и сохранят кредлимиты. Но эт вилами по воде :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2490
З нами з: 05.05.21
Подякував: 143 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 14:18

  Amethyst написав:
  WallNutPen написав:Также можно пополнить назбиратус у БВР - его горячка божилась что при пополнении в субботу проценты начинают капать с воскресенья

Плиииз, таки проверьте. Бо шото у меня не спрацювало (

Да я уже вторую субботу подряд на назбиратус завожу а в понедельник утром вывожу. В рабочие дни в этом месяце там всегда 0. Так что 1 июля д.б. результаты эксперимента
WallNutPen
 
Повідомлень: 437
З нами з: 08.06.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 310311312313
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey718, Ferlakur, ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 167, 168, 169
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1685 1056903
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 чер, 2022 14:20
Amethyst
Банк Січ 1 ... 4, 5, 6
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:09
58 14533
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 чер, 2022 11:52
wtf
Банк Власний Рахунок 1 ... 49, 50, 51
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
501 427343
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 чер, 2022 23:24
rollo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.