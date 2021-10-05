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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 чер, 2022 13:46
копейка написав: Amethyst написав: копейка написав:
Ощадный открытый сегодня будет начислять от сегодня?
Вроде было так?
Нее, и откроют понедельником
В Пт. прокатило бы текущим опердн до 22:00
Вот жешь...
Сегодня упали только...
Думала пристроить на викенд+ без пыли.
на Алку упало? Там %% д.б. посчитаны за Сб, Вс -- типа вы в Пн получили эту сумму. Проверьте.
Можно на Моню, на Банку, там кажись 3.5% шоли
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Amethyst
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Додано: Суб 11 чер, 2022 14:03
Amethyst написав: копейка написав: Amethyst написав:
Нее, и откроют понедельником
В Пт. прокатило бы текущим опердн до 22:00
Вот жешь...
Сегодня упали только...
Думала пристроить на викенд+ без пыли.
на Алку упало? Там %% д.б. посчитаны за Сб, Вс -- типа вы в Пн получили эту сумму. Проверьте.
Можно на Моню, на Банку, там кажись 3.5% шоли
Если есть открытый свободный в пумбе - можно туда. Также можно пополнить назбиратус у БВР - его горячка божилась что при пополнении в субботу проценты начинают капать с воскресенья. Так ли оно смогу подтвердить уже 1 июля. Но шанс есть
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WallNutPen
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Додано: Суб 11 чер, 2022 14:09
WallNutPen написав:
Также можно пополнить назбиратус у БВР - его горячка божилась что при пополнении в субботу проценты начинают капать с воскресенья
Плиииз, таки проверьте. Бо шото у меня не спрацювало (
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Amethyst
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Додано: Суб 11 чер, 2022 14:10
внимание вопрос
если Альфу признают банкротом и введут Временную администрацию , отсрочит ли это выплату кредитов ? Какая будет процедура . Возможно у кого то есть подобный опыт.
У меня там не большой кредитик по Хмаелеону
надеюсь что ВА отсрочит его оплату или наоборот могут потребовать оплатить все и сразу ?
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yama
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Додано: Суб 11 чер, 2022 14:13
yama написав:
внимание вопрос
если Альфу признают банкротом и введут Временную администрацию , отсрочит ли это выплату кредитов ? Какая будет процедура . Возможно у кого то есть подобный опыт.
У меня там не большой кредитик по Хмаелеону
надеюсь что ВА отсрочит его оплату или наоборот могут потребовать оплатить все и сразу ?
Почитайте ветку Михи МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Не обольщайтесь!
Нихто ничо не отсрочит. Вы станеТе должны понду -- типа государству, а Ненька оч. ненавидит должникоффф.
Так шо при вводе ВА сразу, срачно гасите все, шо можно, пока реквизиты не сменили
ПС. Правда при вводе ВА могут сменить собственника, тогда возможно и сохранят кредлимиты. Но эт вилами по воде
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Amethyst
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Додано: Суб 11 чер, 2022 14:18
Amethyst написав: WallNutPen написав:
Также можно пополнить назбиратус у БВР - его горячка божилась что при пополнении в субботу проценты начинают капать с воскресенья
Плиииз, таки проверьте. Бо шото у меня не спрацювало (
Да я уже вторую субботу подряд на назбиратус завожу а в понедельник утром вывожу. В рабочие дни в этом месяце там всегда 0. Так что 1 июля д.б. результаты эксперимента
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WallNutPen
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