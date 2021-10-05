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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 чер, 2022 13:46
копейка написав: Amethyst написав: копейка написав:
Ощадный открытый сегодня будет начислять от сегодня?
Вроде было так?
Нее, и откроют понедельником
В Пт. прокатило бы текущим опердн до 22:00
Вот жешь...
Сегодня упали только...
Думала пристроить на викенд+ без пыли.
на Алку упало? Там %% д.б. посчитаны за Сб, Вс -- типа вы в Пн получили эту сумму. Проверьте.
Можно на Моню, на Банку, там кажись 3.5% шоли
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Amethyst
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Додано: Суб 11 чер, 2022 14:03
Amethyst написав: копейка написав: Amethyst написав:
Нее, и откроют понедельником
В Пт. прокатило бы текущим опердн до 22:00
Вот жешь...
Сегодня упали только...
Думала пристроить на викенд+ без пыли.
на Алку упало? Там %% д.б. посчитаны за Сб, Вс -- типа вы в Пн получили эту сумму. Проверьте.
Можно на Моню, на Банку, там кажись 3.5% шоли
Если есть открытый свободный в пумбе - можно туда. Также можно пополнить назбиратус у БВР - его горячка божилась что при пополнении в субботу проценты начинают капать с воскресенья. Так ли оно смогу подтвердить уже 1 июля. Но шанс есть
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WallNutPen
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Додано: Суб 11 чер, 2022 14:09
WallNutPen написав:
Также можно пополнить назбиратус у БВР - его горячка божилась что при пополнении в субботу проценты начинают капать с воскресенья
Плиииз, таки проверьте. Бо шото у меня не спрацювало (
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Amethyst
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Додано: Суб 11 чер, 2022 14:10
внимание вопрос
если Альфу признают банкротом и введут Временную администрацию , отсрочит ли это выплату кредитов ? Какая будет процедура . Возможно у кого то есть подобный опыт.
У меня там не большой кредитик по Хмаелеону
надеюсь что ВА отсрочит его оплату или наоборот могут потребовать оплатить все и сразу ?
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yama
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Додано: Суб 11 чер, 2022 14:13
yama написав:
внимание вопрос
если Альфу признают банкротом и введут Временную администрацию , отсрочит ли это выплату кредитов ? Какая будет процедура . Возможно у кого то есть подобный опыт.
У меня там не большой кредитик по Хмаелеону
надеюсь что ВА отсрочит его оплату или наоборот могут потребовать оплатить все и сразу ?
Почитайте ветку Михи МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Не обольщайтесь!
Нихто ничо не отсрочит. Вы станеТе должны понду -- типа государству, а Ненька оч. ненавидит должникоффф.
Так шо при вводе ВА сразу, срачно гасите все, шо можно, пока реквизиты не сменили
ПС. Правда при вводе ВА могут сменить собственника, тогда возможно и сохранят кредлимиты. Но эт вилами по воде
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Amethyst
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Додано: Суб 11 чер, 2022 14:18
Amethyst написав: WallNutPen написав:
Также можно пополнить назбиратус у БВР - его горячка божилась что при пополнении в субботу проценты начинают капать с воскресенья
Плиииз, таки проверьте. Бо шото у меня не спрацювало (
Да я уже вторую субботу подряд на назбиратус завожу а в понедельник утром вывожу. В рабочие дни в этом месяце там всегда 0. Так что 1 июля д.б. результаты эксперимента
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WallNutPen
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Додано: Суб 11 чер, 2022 16:16
olleg написав: qreaton написав:
Оно Вам надо? Десятки экспертов
напишут и расскажут о звёздном небе. Лучше самому вникнуть и посчитать баланс того банка, что Вас беспокоит или интересует. Если конкретно этот, тему которого для чего то Вы смотрите, то апрель корсчет снизился в 2-3 раза, на уровне 1,5 млрд грн. ОВГЗ без изменений там 8 как и до войны было, на депсертефикатах 6 (вырос показатель), рефинанс достиг 14, или резко вырос, раз в пять. Корсчет низкий, ждём ужесточения ограничений и лимитов. , динамика рефинанса с учётом роста учётной ставки убийственна. Если сесть за калькулятор, можно предположить убыток около млрд каждый военный месяц +-.Такие убытки означают закрытие массы отделений, огромное количество. Всякие ГО будут тянуть на себя любой возможный баланс, сохраняя свои штатные ед. маркетологов. Фронт офис умирая потянет за собой также и бесполезный планктон. Ну если и ошибка в арифметику, то на таких цифрах, ну пусть это пара сотен млн. Ну мы же не эксперты нам можно. Какая разница на какой глубине в заднице мы находимся. Чем все это закончится решается на фронте.
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Где вы такие ужасы смотрите… Так прям напугали, что не поленился, скачал с сайта нбу оборотный баланс за апрель. Корсчет в норме 3.2 млрд (а не 1.5 млрд как вы пишете), за месяц почти на 2млрд вырос (а не упал как вы пишете), хотя и 1.5 было бы достаточно, рефинанс не изменился (вы пишете про какой то дикий прирост в 5 раз, а в мае еще военный погасили 4.5 млрд…осталось 10 те что еще с 20-года, хз на какой срок и что там за условия). Не разгоняйте панику какими то домыслами… баланс у банка более чем приличный.
похоже, сколько экспертов, столько и мнений
добавлю свое.
я свой акцент сделаю на самых крупных изменениях в статьях баланса за 2022 год - но только в части гривневых активов.
из банка юрики вывели 16 ярдов - это очень много (возможно вышеупомянутый Киевстар).
это было компенсировано увеличением рефинанса от НБУ на 5 ярдов. в целом пассивы снизились на 12 ярдов.
снижение активов на 12 ярдов произошло за счет снижения кредитов юриков на 3 ярда и за счет снижения депосертификатов на 6 ярдов. таким образом, денег у банка стало существенно меньше. насчет соответствия нормативам не скажу - скорей всего соответствует, но в целом ситуация стала хуже. вот и объяснение акции 80/20 - банку нужен свободный кеш. при этом кредитный портфель физикам у АЛьфы второй по размеру после Привата (26 ярдов без вычета резервов). у ПУМБ и Универсала чуть меньше - остальные далеко сзади.
по рефинансу - на начало мая рефинанс 14 ярдов - это 25% от всех обязательств банка и второй по абсолютному значению после Укрэксима.
как-то так
ps и да, кроме корсчета надо смотреть и остатки депосертификатов - по сути тот же корсчет, только в настоящий момент в несколько раз больше
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 11 чер, 2022 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Shaman
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Додано: Суб 11 чер, 2022 16:26
Shaman написав:
по рефинансу - на начало мая рефинанс 14 ярдов - это 25% от всех обязательств банка и второй по абсолютному значению после Укрэксима.
Интересно, то есть эти двое больше всех пострадали от поднятия учетной ставки.
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Bosstone
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Додано: Суб 11 чер, 2022 16:39
Shaman написав: olleg написав: qreaton написав:
Оно Вам надо? Десятки экспертов
напишут и расскажут о звёздном небе. Лучше самому вникнуть и посчитать баланс того банка, что Вас беспокоит или интересует. Если конкретно этот, тему которого для чего то Вы смотрите, то апрель корсчет снизился в 2-3 раза, на уровне 1,5 млрд грн. ОВГЗ без изменений там 8 как и до войны было, на депсертефикатах 6 (вырос показатель), рефинанс достиг 14, или резко вырос, раз в пять. Корсчет низкий, ждём ужесточения ограничений и лимитов. , динамика рефинанса с учётом роста учётной ставки убийственна. Если сесть за калькулятор, можно предположить убыток около млрд каждый военный месяц +-.Такие убытки означают закрытие массы отделений, огромное количество. Всякие ГО будут тянуть на себя любой возможный баланс, сохраняя свои штатные ед. маркетологов. Фронт офис умирая потянет за собой также и бесполезный планктон. Ну если и ошибка в арифметику, то на таких цифрах, ну пусть это пара сотен млн. Ну мы же не эксперты нам можно. Какая разница на какой глубине в заднице мы находимся. Чем все это закончится решается на фронте.
Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
Где вы такие ужасы смотрите… Так прям напугали, что не поленился, скачал с сайта нбу оборотный баланс за апрель. Корсчет в норме 3.2 млрд (а не 1.5 млрд как вы пишете), за месяц почти на 2млрд вырос (а не упал как вы пишете), хотя и 1.5 было бы достаточно, рефинанс не изменился (вы пишете про какой то дикий прирост в 5 раз, а в мае еще военный погасили 4.5 млрд…осталось 10 те что еще с 20-года, хз на какой срок и что там за условия). Не разгоняйте панику какими то домыслами… баланс у банка более чем приличный.
похоже, сколько экспертов, столько и мнений
добавлю свое.
я свой акцент сделаю на самых крупных изменениях в статьях баланса за 2022 год - но только в части гривневых активов.
из банка юрики вывели 16 ярдов - это очень много (возможно вышеупомянутый Киевстар).
это было компенсировано увеличением рефинанса от НБУ на 5 ярдов. в целом пассивы снизились на 12 ярдов.
снижение активов на 12 ярдов произошло за счет снижения кредитов юриков на 3 ярда и за счет снижения депосертификатов на 6 ярдов. таким образом, денег у банка стало существенно меньше. насчет соответствия нормативам не скажу - скорей всего соответствует, но в целом ситуация стала хуже. вот и объяснение акции 80/20 - банку нужен свободный кеш. при этом кредитный портфель физикам у АЛьфы второй по размеру после Привата (26 ярдов без вычета резервов). у ПУМБ и Универсала чуть меньше - остальные далеко сзади.
по рефинансу - на начало мая рефинанс 14 ярдов - это 25% от всех обязательств банка и второй по абсолютному значению после Укрэксима.
как-то так
Наконец то))) теперь я вижу, что это финансовый форум))) а не кружок кройки и шитья!
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qreaton
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Додано: Суб 11 чер, 2022 16:51
Bosstone написав: Shaman написав:
по рефинансу - на начало мая рефинанс 14 ярдов - это 25% от всех обязательств банка и второй по абсолютному значению после Укрэксима.
Интересно, то есть эти двое больше всех пострадали от поднятия учетной ставки.
это в абсолюте. а если по доле рефинанса в гривневых обязательствах - тоhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5444705#p5444705
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Shaman
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