WallNutPen написав:

yuraes написав: Доброго дня.

Скажіть будьласка чи це нормально,коли Альфа-банк знижує кредитний ліміт по карті та при цьому заганяє цю карту в глибокий мінус?

Тобто в мене був на карті ЕКО невеличкий доступний баланс і тут Альфа вирішила знизити ліміт та загнала цю карту в мінус.Це тоді ще й за овердрафт платити... Доброго дня.Скажіть будьласка чи це нормально,коли Альфа-банк знижує кредитний ліміт по карті та при цьому заганяє цю карту в глибокий мінус?Тобто в мене був на карті ЕКО невеличкий доступний баланс і тут Альфа вирішила знизити ліміт та загнала цю карту в мінус.Це тоді ще й за овердрафт платити...

Опишите чуть подробнее вашу ситуацию. Знаю что альфа ещё недавно практиковала такое: вы гасите долг по кредитке по сроку и в тот же день делаете оплату за товар или услуги а на утро видите что карта в овердрафте по причине того что ночью альфа снизила лимит? Это ваш случай? Если да - не волнуйтесь - альфа вернёт лимит и минуса не будет. Просто сейчас альфа ведёт политику снижения лимитов по всем кредиткам, но ее алгоритмы настроены просто на факт погашения кредиток и не отслеживают факты оплаты в тот же день. Если же ваша ситуация отличается от описанной, то вероятно альфа по вам применила что-то новое. Опишите конкретно в этом случае на каком этапе по счету возник минус, что вы делали накануне и в день возникновения минуса с картой.