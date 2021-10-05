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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 311312313314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:38

  WallNutPen написав:
  yuraes написав:Доброго дня.
Скажіть будьласка чи це нормально,коли Альфа-банк знижує кредитний ліміт по карті та при цьому заганяє цю карту в глибокий мінус?
Тобто в мене був на карті ЕКО невеличкий доступний баланс і тут Альфа вирішила знизити ліміт та загнала цю карту в мінус.Це тоді ще й за овердрафт платити...

Опишите чуть подробнее вашу ситуацию. Знаю что альфа ещё недавно практиковала такое: вы гасите долг по кредитке по сроку и в тот же день делаете оплату за товар или услуги а на утро видите что карта в овердрафте по причине того что ночью альфа снизила лимит? Это ваш случай? Если да - не волнуйтесь - альфа вернёт лимит и минуса не будет. Просто сейчас альфа ведёт политику снижения лимитов по всем кредиткам, но ее алгоритмы настроены просто на факт погашения кредиток и не отслеживают факты оплаты в тот же день. Если же ваша ситуация отличается от описанной, то вероятно альфа по вам применила что-то новое. Опишите конкретно в этом случае на каком этапе по счету возник минус, что вы делали накануне и в день возникновения минуса с картой.

Саме так все й було.
Дякую.
yuraes
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:06

Re: Альфа-Банк

Shaman написав:
  Bosstone написав:
  Shaman написав:по рефинансу - на начало мая рефинанс 14 ярдов - это 25% от всех обязательств банка и второй по абсолютному значению после Укрэксима.

Интересно, то есть эти двое больше всех пострадали от поднятия учетной ставки.

это в абсолюте. а если по доле рефинанса в гривневых обязательствах - то
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5444705#p5444705
Действительно, два банка лидеры в объёме рефа. Но оба в совершенно разных рыночных условиях. Рефинанс Ексима, можно не учитывать. Реф, Альфы это индикатор слабости. Дилемма, он слишком дорог. Заместить его можно привлечением средств ФО, или юрлиц. А динамику мы видим. Уровень менеджмента нулевой, это заметно. Возможно эту задачу мог бы решить фронт офис. Но я не верю, что участники форума не получили сообщений от своих отделений о закрытии. Фрон офис будет ослаблен он не справится. Центральный офис наверно верит в проект ребрейдинга в цифровой банк, что несомненно глупость, и лишь израсходует ресурсы напрасно. Вывод сделать сложно, а решения принять легко.

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qreaton
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 08:27

  Bosstone написав:
  Shaman написав:по рефинансу - на начало мая рефинанс 14 ярдов - это 25% от всех обязательств банка и второй по абсолютному значению после Укрэксима.

Интересно, то есть эти двое больше всех пострадали от поднятия учетной ставки.


Никогда не сталкивался но помему у рефинанса не плавающая ставка.
Старый рефинанс по старым ставкам.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 08:39

  Хомякоид написав:
  Bosstone написав:
  Shaman написав:по рефинансу - на начало мая рефинанс 14 ярдов - это 25% от всех обязательств банка и второй по абсолютному значению после Укрэксима.

Интересно, то есть эти двое больше всех пострадали от поднятия учетной ставки.


Никогда не сталкивался но помему у рефинанса не плавающая ставка.
Старый рефинанс по старым ставкам.

Именно так, ставка фиксированная. Пострадают только те, кто захочет взять новый рефинанс, но таких желающих особо нет.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 08:54

Re: Альфа-Банк

Фиксированная ставка, большая редкость. У кредитов рефинансирования ставка плавающая, и в этом случае равна 27%

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qreaton
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:54

  qreaton написав:Фиксированная ставка, большая редкость. У кредитов рефинансирования ставка плавающая, и в этом случае равна 27%

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Ставка рефа равно учетной ставке + несколько процентов, я так понимаю ?
На какой срок выдаеться рефинансирование ?
Если до года, то может быть постоянная, если больше то тут подойдет плавающая.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 10:01

Хомякоид
видається від 30 днів до 5 років
ставка плаваюча, за винятком якщо банк купував процентний своп з НБУ (це майже ніхто не робив)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 10:31

  vpchelko написав:В общем прощение догла туда не дошло с 7 мая... да и по депозитам там глухо...
Доходы обрываются в березне - кешбек сейчас только по монокарте - еще не выводил.

С таким успехом что можно даже не платить прощенный долг - если про него налоговая не узнает?

Где доходы по депозитам там смотреть?

Нигде - это БТ и в налоговую такое не подается, налоги с % от депо банк за вас оплачивает, что позволяет не стучать о вас налоговой по депо и сохранять БТ хоть в каком-то виде...
ol_zy
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