yuraes написав:Доброго дня. Скажіть будьласка чи це нормально,коли Альфа-банк знижує кредитний ліміт по карті та при цьому заганяє цю карту в глибокий мінус? Тобто в мене був на карті ЕКО невеличкий доступний баланс і тут Альфа вирішила знизити ліміт та загнала цю карту в мінус.Це тоді ще й за овердрафт платити...
Опишите чуть подробнее вашу ситуацию. Знаю что альфа ещё недавно практиковала такое: вы гасите долг по кредитке по сроку и в тот же день делаете оплату за товар или услуги а на утро видите что карта в овердрафте по причине того что ночью альфа снизила лимит? Это ваш случай? Если да - не волнуйтесь - альфа вернёт лимит и минуса не будет. Просто сейчас альфа ведёт политику снижения лимитов по всем кредиткам, но ее алгоритмы настроены просто на факт погашения кредиток и не отслеживают факты оплаты в тот же день. Если же ваша ситуация отличается от описанной, то вероятно альфа по вам применила что-то новое. Опишите конкретно в этом случае на каком этапе по счету возник минус, что вы делали накануне и в день возникновения минуса с картой.
Действительно, два банка лидеры в объёме рефа. Но оба в совершенно разных рыночных условиях. Рефинанс Ексима, можно не учитывать. Реф, Альфы это индикатор слабости. Дилемма, он слишком дорог. Заместить его можно привлечением средств ФО, или юрлиц. А динамику мы видим. Уровень менеджмента нулевой, это заметно. Возможно эту задачу мог бы решить фронт офис. Но я не верю, что участники форума не получили сообщений от своих отделений о закрытии. Фрон офис будет ослаблен он не справится. Центральный офис наверно верит в проект ребрейдинга в цифровой банк, что несомненно глупость, и лишь израсходует ресурсы напрасно. Вывод сделать сложно, а решения принять легко.