yuraes написав:Доброго дня. Скажіть будьласка чи це нормально,коли Альфа-банк знижує кредитний ліміт по карті та при цьому заганяє цю карту в глибокий мінус? Тобто в мене був на карті ЕКО невеличкий доступний баланс і тут Альфа вирішила знизити ліміт та загнала цю карту в мінус.Це тоді ще й за овердрафт платити...
Опишите чуть подробнее вашу ситуацию. Знаю что альфа ещё недавно практиковала такое: вы гасите долг по кредитке по сроку и в тот же день делаете оплату за товар или услуги а на утро видите что карта в овердрафте по причине того что ночью альфа снизила лимит? Это ваш случай? Если да - не волнуйтесь - альфа вернёт лимит и минуса не будет. Просто сейчас альфа ведёт политику снижения лимитов по всем кредиткам, но ее алгоритмы настроены просто на факт погашения кредиток и не отслеживают факты оплаты в тот же день. Если же ваша ситуация отличается от описанной, то вероятно альфа по вам применила что-то новое. Опишите конкретно в этом случае на каком этапе по счету возник минус, что вы делали накануне и в день возникновения минуса с картой.
Действительно, два банка лидеры в объёме рефа. Но оба в совершенно разных рыночных условиях. Рефинанс Ексима, можно не учитывать. Реф, Альфы это индикатор слабости. Дилемма, он слишком дорог. Заместить его можно привлечением средств ФО, или юрлиц. А динамику мы видим. Уровень менеджмента нулевой, это заметно. Возможно эту задачу мог бы решить фронт офис. Но я не верю, что участники форума не получили сообщений от своих отделений о закрытии. Фрон офис будет ослаблен он не справится. Центральный офис наверно верит в проект ребрейдинга в цифровой банк, что несомненно глупость, и лишь израсходует ресурсы напрасно. Вывод сделать сложно, а решения принять легко.
Національний банк здійснив щорічний перегляд переліку системно важливих банків. Кількість системно-важливих банків зменшилась на 1 установу – цьогоріч до переліку не потрапив Кредобанк. Отже, оновлений перелік включає:
А-Банк; Альфа-банк; ОТП банк; Ощадбанк; Південний; Приватбанк; ПУМБ; Райффайзен Банк Аваль; Таскомбанк; Укргазбанк; Укрексімбанк; АТ "УКРСИББАНК"; Універсал банк.
Системно важный Банк. Звучит)) Но, задумывались ли, о то что значит этот статус юридически? Ну вот допустим позиция регулятора (как минимум усиливаются требования и надзор) :
Як Національний банк здійснює регулювання та нагляд за системно важливими банками
Регулятор здійснює посилений нагляд за СВБ та встановлює для них додаткові вимоги, щоб знизити ймовірності їхнього банкрутства.
Для СВБ установлюється буфер системної важливості. Буфер системної важливості – додаткова вимога до основного капіталу. Банк формує буфер системної важливості понад нормативне значення достатності основного капіталу. Буфер капіталу підвищує спроможність банку покривати неочікувані збитки, що знижує ризик дефолту та масштаб його наслідків. Також буфер може частково нівелювати окремі конкурентні переваги системних установ – це робить ринкові умови роботи малих і середніх банків справедливішими.
Розмір буфера системної важливості залежить від показника системної важливості банку.
СВБ зобов'язаний дотримуватися підвищеного нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – не більше ніж 20 відсотків (загальна вимога – 25%).
Підвищені вимоги до СВБ починають діяти з 1 січня наступного року після набуття банком статусу СВБ та діють ще 12 місяців після втрати статусу.
Системно важливі банки
ХРОНОЛОГІЯ ЗМІН
Частка чистих активів системно важливих банків на 1 січня 2021 року