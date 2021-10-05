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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 08:39

  Хомякоид написав:
  Bosstone написав:
  Shaman написав:по рефинансу - на начало мая рефинанс 14 ярдов - это 25% от всех обязательств банка и второй по абсолютному значению после Укрэксима.

Интересно, то есть эти двое больше всех пострадали от поднятия учетной ставки.


Никогда не сталкивался но помему у рефинанса не плавающая ставка.
Старый рефинанс по старым ставкам.

Именно так, ставка фиксированная. Пострадают только те, кто захочет взять новый рефинанс, но таких желающих особо нет.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 08:54

Re: Альфа-Банк

Фиксированная ставка, большая редкость. У кредитов рефинансирования ставка плавающая, и в этом случае равна 27%

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qreaton
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:54

  qreaton написав:Фиксированная ставка, большая редкость. У кредитов рефинансирования ставка плавающая, и в этом случае равна 27%

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Ставка рефа равно учетной ставке + несколько процентов, я так понимаю ?
На какой срок выдаеться рефинансирование ?
Если до года, то может быть постоянная, если больше то тут подойдет плавающая.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 10:01

Хомякоид
видається від 30 днів до 5 років
ставка плаваюча, за винятком якщо банк купував процентний своп з НБУ (це майже ніхто не робив)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 10:31

  vpchelko написав:В общем прощение догла туда не дошло с 7 мая... да и по депозитам там глухо...
Доходы обрываются в березне - кешбек сейчас только по монокарте - еще не выводил.

С таким успехом что можно даже не платить прощенный долг - если про него налоговая не узнает?

Где доходы по депозитам там смотреть?

Нигде - это БТ и в налоговую такое не подается, налоги с % от депо банк за вас оплачивает, что позволяет не стучать о вас налоговой по депо и сохранять БТ хоть в каком-то виде...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 20:36

Є свіжий список?

Національний банк здійснив щорічний перегляд переліку системно важливих банків. Кількість системно-важливих банків зменшилась на 1 установу – цьогоріч до переліку не потрапив Кредобанк. Отже, оновлений перелік включає:

А-Банк;
Альфа-банк;
ОТП банк;
Ощадбанк;
Південний;
Приватбанк;
ПУМБ;
Райффайзен Банк Аваль;
Таскомбанк;
Укргазбанк;
Укрексімбанк;
АТ "УКРСИББАНК";
Універсал банк.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 07:05

Re: Альфа-Банк

Системно важный Банк. Звучит)) Но, задумывались ли, о то что значит этот статус юридически? Ну вот допустим позиция регулятора (как минимум усиливаются требования и надзор) :

Як Національний банк здійснює регулювання та нагляд за системно важливими банками

Регулятор здійснює посилений нагляд за СВБ та встановлює для них додаткові вимоги, щоб знизити ймовірності їхнього банкрутства.

Для СВБ установлюється буфер системної важливості.
Буфер системної важливості – додаткова вимога до основного капіталу. Банк формує буфер системної важливості понад нормативне значення достатності основного капіталу. Буфер капіталу підвищує спроможність банку покривати неочікувані збитки, що знижує ризик дефолту та масштаб його наслідків. Також буфер може частково нівелювати окремі конкурентні переваги системних установ – це робить ринкові умови роботи малих і середніх банків справедливішими.

Розмір буфера системної важливості залежить від показника системної важливості банку.

СВБ зобов'язаний дотримуватися підвищеного нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – не більше ніж 20 відсотків (загальна вимога – 25%).

Підвищені вимоги до СВБ починають діяти з 1 січня наступного року після набуття банком статусу СВБ та діють ще 12 місяців після втрати статусу.

Системно важливі банки

ХРОНОЛОГІЯ ЗМІН 

Частка чистих активів системно важливих банків на 1 січня 2021 року




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qreaton
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:40

  yama написав:внимание вопрос
если Альфу признают банкротом и введут Временную администрацию , отсрочит ли это выплату кредитов ? Какая будет процедура . Возможно у кого то есть подобный опыт.
У меня там не большой кредитик по Хмаелеону :) надеюсь что ВА отсрочит его оплату или наоборот могут потребовать оплатить все и сразу ?

имхо, если уж совсем плохо будет скорей сделают аналог Привата :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:01

Re: Альфа-Банк

В кассе с Вайта дадут сейчас 100К грн кешем? Или есть ограничения ?
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:03

  yama написав:внимание вопрос
если Альфу признают банкротом и введут Временную администрацию , отсрочит ли это выплату кредитов ? Какая будет процедура . Возможно у кого то есть подобный опыт.
У меня там не большой кредитик по Хмаелеону :) надеюсь что ВА отсрочит его оплату или наоборот могут потребовать оплатить все и сразу ?

Если сами будут заниматься, то сделают реструктуризацию и посчитают даты по своему. Могут и %% по своему начать считать
Вроде как по закону о ФГВ имеют право требовать досрочно.
Ну либо кому-то продадут пакет кредитов.
В первые месяцы ВА обычно неразбериха.
Хотя на время войны у всех должны быть кредитные каникулы :)
Ромасик
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