Хомякоид написав:
Никогда не сталкивался но помему у рефинанса не плавающая ставка.
Старый рефинанс по старым ставкам.
Именно так, ставка фиксированная. Пострадают только те, кто захочет взять новый рефинанс, но таких желающих особо нет.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 08:39
Именно так, ставка фиксированная. Пострадают только те, кто захочет взять новый рефинанс, но таких желающих особо нет.
Додано: Нед 12 чер, 2022 08:54
Re: Альфа-Банк
Фиксированная ставка, большая редкость. У кредитов рефинансирования ставка плавающая, и в этом случае равна 27%
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Додано: Нед 12 чер, 2022 09:54
Ставка рефа равно учетной ставке + несколько процентов, я так понимаю ?
На какой срок выдаеться рефинансирование ?
Если до года, то может быть постоянная, если больше то тут подойдет плавающая.
Додано: Нед 12 чер, 2022 10:01
Хомякоид
видається від 30 днів до 5 років
ставка плаваюча, за винятком якщо банк купував процентний своп з НБУ (це майже ніхто не робив)
Додано: Нед 12 чер, 2022 10:31
Нигде - это БТ и в налоговую такое не подается, налоги с % от депо банк за вас оплачивает, что позволяет не стучать о вас налоговой по депо и сохранять БТ хоть в каком-то виде...
Додано: Нед 12 чер, 2022 20:36
Є свіжий список?
Національний банк здійснив щорічний перегляд переліку системно важливих банків. Кількість системно-важливих банків зменшилась на 1 установу – цьогоріч до переліку не потрапив Кредобанк. Отже, оновлений перелік включає:
А-Банк;
Альфа-банк;
ОТП банк;
Ощадбанк;
Південний;
Приватбанк;
ПУМБ;
Райффайзен Банк Аваль;
Таскомбанк;
Укргазбанк;
Укрексімбанк;
АТ "УКРСИББАНК";
Універсал банк.
Додано: Пон 13 чер, 2022 07:05
Re: Альфа-Банк
Системно важный Банк. Звучит)) Но, задумывались ли, о то что значит этот статус юридически? Ну вот допустим позиция регулятора (как минимум усиливаются требования и надзор) :
Як Національний банк здійснює регулювання та нагляд за системно важливими банками
Регулятор здійснює посилений нагляд за СВБ та встановлює для них додаткові вимоги, щоб знизити ймовірності їхнього банкрутства.
Для СВБ установлюється буфер системної важливості.
Буфер системної важливості – додаткова вимога до основного капіталу. Банк формує буфер системної важливості понад нормативне значення достатності основного капіталу. Буфер капіталу підвищує спроможність банку покривати неочікувані збитки, що знижує ризик дефолту та масштаб його наслідків. Також буфер може частково нівелювати окремі конкурентні переваги системних установ – це робить ринкові умови роботи малих і середніх банків справедливішими.
Розмір буфера системної важливості залежить від показника системної важливості банку.
СВБ зобов'язаний дотримуватися підвищеного нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – не більше ніж 20 відсотків (загальна вимога – 25%).
Підвищені вимоги до СВБ починають діяти з 1 січня наступного року після набуття банком статусу СВБ та діють ще 12 місяців після втрати статусу.
Системно важливі банки
ХРОНОЛОГІЯ ЗМІН
Частка чистих активів системно важливих банків на 1 січня 2021 року
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Додано: Пон 13 чер, 2022 20:40
имхо, если уж совсем плохо будет скорей сделают аналог Привата
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:01
Re: Альфа-Банк
В кассе с Вайта дадут сейчас 100К грн кешем? Или есть ограничения ?
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:03
Если сами будут заниматься, то сделают реструктуризацию и посчитают даты по своему. Могут и %% по своему начать считать
Вроде как по закону о ФГВ имеют право требовать досрочно.
Ну либо кому-то продадут пакет кредитов.
В первые месяцы ВА обычно неразбериха.
Хотя на время войны у всех должны быть кредитные каникулы
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