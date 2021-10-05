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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 312313314315

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:13

  Rack написав:В кассе с Вайта дадут сейчас 100К грн кешем? Или есть ограничения ?

Тем, у кого на Вайте стоит лимит на обнал в 100к и больше - дадут, наверное :)
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:25

Re: Альфа-Банк

  Ромасик написав:Хотя на время войны у всех должны быть кредитные каникулы
Обычно кредитные каникулы НЕ отменяют начисление %% по кредиту. И именно так они работают у Альфы. Штрафы и пени да, отменяют.
Другое дело, шо именно у Хамона %% по кредиту = 0.01%, а ОМП и штраф за его не внесение отменен.
НО! В случае введения ВА понд может все переиначить :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:35

  moveton написав:
  Rack написав:В кассе с Вайта дадут сейчас 100К грн кешем? Или есть ограничения ?

Тем, у кого на Вайте стоит лимит на обнал в 100к и больше - дадут, наверное :)

Речь о проблемах с налом - нужно ли заказывать или, в принципе, проблем нет ?
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:38

  Rack написав:В кассе с Вайта дадут сейчас 100К грн кешем? Или есть ограничения ?


в Киеве нет, но 50 же без предзаказа всегда было,
доллар заказывать
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:42

  cohan написав:
  Rack написав:В кассе с Вайта дадут сейчас 100К грн кешем? Или есть ограничения ?


в Киеве нет, но 50 же без предзаказа всегда было,
доллар заказывать

Ваащето согласно Алкиного ДКБО предзаказ нужен от 2000 грн :mrgreen:
Но еще 2 июня я спокойно получил около 10:00 порядка 2Куе просто по звонку персмену за 30 мин до визита -- типа мимо проезжал.
Amethyst
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