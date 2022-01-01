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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:25
Ромасик написав:
Хотя на время войны у всех должны быть кредитные каникулы
Обычно кредитные каникулы НЕ отменяют начисление %% по кредиту. И именно так они работают у Альфы. Штрафы и пени да, отменяют.
Другое дело, шо именно у Хамона %% по кредиту = 0.01%, а ОМП и штраф за его не внесение отменен.
НО! В случае введения ВА понд может все переиначить
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Додано: Пон 13 чер, 2022 21:35
moveton написав: Rack написав:
В кассе с Вайта дадут сейчас 100К грн кешем? Или есть ограничения ?
Тем, у кого на Вайте стоит лимит на обнал в 100к и больше - дадут, наверное
Речь о проблемах с налом - нужно ли заказывать или, в принципе, проблем нет ?
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Додано: Пон 13 чер, 2022 21:38
Rack написав:
В кассе с Вайта дадут сейчас 100К грн кешем? Или есть ограничения ?
в Киеве нет, но 50 же без предзаказа всегда было,
доллар заказывать
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Додано: Пон 13 чер, 2022 21:42
cohan написав: Rack написав:
В кассе с Вайта дадут сейчас 100К грн кешем? Или есть ограничения ?
в Киеве нет, но 50 же без предзаказа всегда было,
доллар заказывать
Ваащето согласно Алкиного ДКБО предзаказ нужен от 2000 грн
Но еще 2 июня я спокойно получил около 10:00 порядка 2Куе просто по звонку персмену за 30 мин до визита -- типа мимо проезжал.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 08:33
Amethyst
це ж і був предзаказ
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Додано: Вів 14 чер, 2022 08:37
Rack В мае в Запорожье сильно морозились когда я приезжал в отделение и хотел заказать сумму 100к.
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