|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 чер, 2022 11:36
Amethyst написав: cohan написав: Rack написав:
В кассе с Вайта дадут сейчас 100К грн кешем? Или есть ограничения ?
в Киеве нет, но 50 же без предзаказа всегда было,
доллар заказывать
Ваащето согласно Алкиного ДКБО предзаказ нужен от 2000 грн
Но еще 2 июня я спокойно получил около 10:00 порядка 2Куе просто по звонку персмену за 30 мин до визита -- типа мимо проезжал.
там какой-то особый телефон менеджера?
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 454
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 чер, 2022 11:41
sergia написав: Amethyst написав: cohan написав:
в Киеве нет, но 50 же без предзаказа всегда было,
доллар заказывать
Ваащето согласно Алкиного ДКБО предзаказ нужен от 2000 грн
Но еще 2 июня я спокойно получил около 10:00 порядка 2Куе просто по звонку персмену за 30 мин до визита -- типа мимо проезжал.
там какой-то особый телефон менеджера?
личный номер моего менагера
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2515
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Вів 14 чер, 2022 12:36
Для тих хто закрив свої кредитки під -20% є шанс отримати нову кредитку з лімітом? Як не зараз то пізніше, яка інформація? Скучаю за банком, може і він за мною )
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3748
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 235 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 14 чер, 2022 12:38
2XL написав:
Для тих хто закрив свої кредитки під -20% є шанс отримати нову кредитку з лімітом? Як не зараз то пізніше, яка інформація? Скучаю за банком, може і він за мною )
Нафига было закрывать? Думаю очень не скоро сможете, если вообще сможете...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 10201
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 482 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 чер, 2022 12:39
2XL написав:
Для тих хто закрив свої кредитки під -20% є шанс отримати нову кредитку з лімітом? Як не зараз то пізніше, яка інформація? Скучаю за банком, може і він за мною )
Агаа, 3 раза.
Ждите, може через полгода после войны Алка за голову и возмется, а щас ей нуна сначала рЕбреЙдЫнХ пройти и клиентов при этом не растерять.
Наблюдаем-с.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2515
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Вів 14 чер, 2022 12:53
Vorlon написав:
Нафига
2XL написав:
Для тих хто закрив свої кредитки під -20% є шанс отримати нову кредитку з лімітом? Як не зараз то пізніше, яка інформація? Скучаю за банком, може і він за мною )
было закрывать? Думаю очень не скоро сможете, если вообще сможете...
20% на дороге не валяются
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4738
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1191 раз.
- Подякували: 720 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|125
|87543
|
|
|36
|9904
|
Вів 14 чер, 2022 06:58
sens
|
|115
|35832
|
Вів 14 чер, 2022 05:21
sens
|