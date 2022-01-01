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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 313314315316

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 11:36

  Amethyst написав:
  cohan написав:
  Rack написав:В кассе с Вайта дадут сейчас 100К грн кешем? Или есть ограничения ?


в Киеве нет, но 50 же без предзаказа всегда было,
доллар заказывать

Ваащето согласно Алкиного ДКБО предзаказ нужен от 2000 грн :mrgreen:
Но еще 2 июня я спокойно получил около 10:00 порядка 2Куе просто по звонку персмену за 30 мин до визита -- типа мимо проезжал.

там какой-то особый телефон менеджера?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 11:41

  sergia написав:
  Amethyst написав:
  cohan написав:в Киеве нет, но 50 же без предзаказа всегда было,
доллар заказывать
Ваащето согласно Алкиного ДКБО предзаказ нужен от 2000 грн :mrgreen:
Но еще 2 июня я спокойно получил около 10:00 порядка 2Куе просто по звонку персмену за 30 мин до визита -- типа мимо проезжал.
там какой-то особый телефон менеджера?
личный номер моего менагера
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:36

Re: Альфа-Банк

Для тих хто закрив свої кредитки під -20% є шанс отримати нову кредитку з лімітом? Як не зараз то пізніше, яка інформація? Скучаю за банком, може і він за мною )
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:38

  2XL написав:Для тих хто закрив свої кредитки під -20% є шанс отримати нову кредитку з лімітом? Як не зараз то пізніше, яка інформація? Скучаю за банком, може і він за мною )

Нафига было закрывать? Думаю очень не скоро сможете, если вообще сможете...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:39

  2XL написав:Для тих хто закрив свої кредитки під -20% є шанс отримати нову кредитку з лімітом? Як не зараз то пізніше, яка інформація? Скучаю за банком, може і він за мною )

Агаа, 3 раза.
Ждите, може через полгода после войны Алка за голову и возмется, а щас ей нуна сначала рЕбреЙдЫнХ пройти и клиентов при этом не растерять.
Наблюдаем-с.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:53

  Vorlon написав:
  2XL написав:Для тих хто закрив свої кредитки під -20% є шанс отримати нову кредитку з лімітом? Як не зараз то пізніше, яка інформація? Скучаю за банком, може і він за мною )

Нафига было закрывать? Думаю очень не скоро сможете, если вообще сможете...

20% на дороге не валяются
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 22:42

Re: Альфа-Банк

Ромасик написав:
  Vorlon написав:
  2XL написав:Для тих хто закрив свої кредитки під -20% є шанс отримати нову кредитку з лімітом? Як не зараз то пізніше, яка інформація? Скучаю за банком, може і він за мною )

Нафига было закрывать? Думаю очень не скоро сможете, если вообще сможете...

20% на дороге не валяются

+
З п'яти кредитних карт нормально получилось.
Дивно, що виникло питання про доцільність
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 08:10

  Ромасик написав:
  Vorlon написав:
  2XL написав:Для тих хто закрив свої кредитки під -20% є шанс отримати нову кредитку з лімітом? Як не зараз то пізніше, яка інформація? Скучаю за банком, може і він за мною )

Нафига было закрывать? Думаю очень не скоро сможете, если вообще сможете...

20% на дороге не валяются
Аналогічно, з шести карт дуже не погана зарплата вийшла :D
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:18

  extreme_lviv_ua написав:
  Ромасик написав:20% на дороге не валяются
Аналогічно, з шести карт дуже не погана зарплата вийшла :D

Живете одним днем. Ну-ну...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:21

  2XL написав:
  Vorlon написав:
  2XL написав:Для тих хто закрив свої кредитки під -20% є шанс отримати нову кредитку з лімітом? Як не зараз то пізніше, яка інформація? Скучаю за банком, може і він за мною )

Нафига было закрывать? Думаю очень не скоро сможете, если вообще сможете...


+
З п'яти кредитних карт нормально получилось.
Дивно, що виникло питання про доцільність

странно, что возник вопрос о возобновлении карты.
это билет в один конец - поэтому вопрос о целесообразности.
Shaman
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