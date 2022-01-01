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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 314315316317

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:32

  Искатель написав:
  extreme_lviv_ua написав:
  Ромасик написав:20% на дороге не валяются
Аналогічно, з шести карт дуже не погана зарплата вийшла :D

Живете одним днем. Ну-ну...

Посмотрите на это по другому. Тот кто согласился на прощение - помог банку выжить. У банка явно проблемы. Проблемы с ликвидными средствами. Поэтому он готов простить 20% чтобы ему вернули 80% ликвидными средствами сейчас. Наверняка банк просчитал эффект от этого прощения и уверен что он банку тоже выгоден. Получая 20% прощения долга те кто на это согласился поддерживают банк и помогают ему сейчас выжить. Что будут стоить рассрочки тех кто остался если банк ляжет? Кому нужны будет Рэд, Максимка, Эко и др. кредитки если банка не станет? А если банк выживет, останется на рынке ему наверняка будут нужны клиенты в т.ч. по кредиткам, в т.ч. из тех кто воспользовался прощением. Не думаю что банк видя платежеспособного клиента откажется от его обслуживания только потому что он когда-то воспользовался предложением банка, о котором сам банк его просил чтобы выжить. Так что имхо те кто воспользовался прощением не живут одним днём а помогают банку сейчас, чтобы банк был потом. Ну и риторический вопрос - а какая помощь от тех кто сидит в бесплатных рассрочках и грейсе? Банк получается вынужден платить дорого за кредитные ресурсы которые он выдал бесплатно таким клиентам. И неровен час убытки от таких операций могут погубить банк и в итоге владельцы бесплатных долгов останутся без кредиток точно так же как и те кто воспользовался прощением. Так кто тут живёт одним днём ? ;)
Востаннє редагувалось WallNutPen в Сер 15 чер, 2022 11:37, всього редагувалось 1 раз.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:40

Re: Альфа-Банк

  WallNutPen написав:Посмотрите на это по другому.

Тот, кто клюнул на 20% живет для банки, тот, хто сидит у Рассрочках -- живет для себя.
Я жду 50/50 от банки, тада и клюну, мы ж партнеры -- живем др. для друга :)
Пока банка НЕ продала НИ одного аХтива, шобы как-то поправить своё финположение. А решила выгрести за счет клиента, наверно, любимого, очень любимого :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 11:09

  Amethyst написав:
  WallNutPen написав:Посмотрите на это по другому.

Тот, кто клюнул на 20% живет для банки, тот, хто сидит у Рассрочках -- живет для себя.
Я жду 50/50 от банки, тада и клюну, мы ж партнеры -- живем др. для друга :)
Пока банка НЕ продала НИ одного аХтива, шобы как-то поправить своё финположение. А решила выгрести за счет клиента, наверно, любимого, очень любимого :idea:

Та не будет 50/50, сейчас фридман вкинет 1 млрд в Альфу, а наши молодцы попросят снять санкции с фридмана :lol:
С абрамовича уже ж просили, что сложного будет еще раз попросить? а если откажут - то обозвут их ливерной колбасой
alfredhaos
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