Додано: Сер 15 чер, 2022 10:32

Искатель написав: extreme_lviv_ua написав: Ромасик написав: 20% на дороге не валяются 20% на дороге не валяются Аналогічно, з шести карт дуже не погана зарплата вийшла Аналогічно, з шести карт дуже не погана зарплата вийшла

Живете одним днем. Ну-ну... Живете одним днем. Ну-ну...

Посмотрите на это по другому. Тот кто согласился на прощение - помог банку выжить. У банка явно проблемы. Проблемы с ликвидными средствами. Поэтому он готов простить 20% чтобы ему вернули 80% ликвидными средствами сейчас. Наверняка банк просчитал эффект от этого прощения и уверен что он банку тоже выгоден. Получая 20% прощения долга те кто на это согласился поддерживают банк и помогают ему сейчас выжить. Что будут стоить рассрочки тех кто остался если банк ляжет? Кому нужны будет Рэд, Максимка, Эко и др. кредитки если банка не станет? А если банк выживет, останется на рынке ему наверняка будут нужны клиенты в т.ч. по кредиткам, в т.ч. из тех кто воспользовался прощением. Не думаю что банк видя платежеспособного клиента откажется от его обслуживания только потому что он когда-то воспользовался предложением банка, о котором сам банк его просил чтобы выжить. Так что имхо те кто воспользовался прощением не живут одним днём а помогают банку сейчас, чтобы банк был потом. Ну и риторический вопрос - а какая помощь от тех кто сидит в бесплатных рассрочках и грейсе? Банк получается вынужден платить дорого за кредитные ресурсы которые он выдал бесплатно таким клиентам. И неровен час убытки от таких операций могут погубить банк и в итоге владельцы бесплатных долгов останутся без кредиток точно так же как и те кто воспользовался прощением. Так кто тут живёт одним днём ?