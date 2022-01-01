Аналогічно, з шести карт дуже не погана зарплата вийшла
Живете одним днем. Ну-ну...
Посмотрите на это по другому. Тот кто согласился на прощение - помог банку выжить. У банка явно проблемы. Проблемы с ликвидными средствами. Поэтому он готов простить 20% чтобы ему вернули 80% ликвидными средствами сейчас. Наверняка банк просчитал эффект от этого прощения и уверен что он банку тоже выгоден. Получая 20% прощения долга те кто на это согласился поддерживают банк и помогают ему сейчас выжить. Что будут стоить рассрочки тех кто остался если банк ляжет? Кому нужны будет Рэд, Максимка, Эко и др. кредитки если банка не станет? А если банк выживет, останется на рынке ему наверняка будут нужны клиенты в т.ч. по кредиткам, в т.ч. из тех кто воспользовался прощением. Не думаю что банк видя платежеспособного клиента откажется от его обслуживания только потому что он когда-то воспользовался предложением банка, о котором сам банк его просил чтобы выжить. Так что имхо те кто воспользовался прощением не живут одним днём а помогают банку сейчас, чтобы банк был потом. Ну и риторический вопрос - а какая помощь от тех кто сидит в бесплатных рассрочках и грейсе? Банк получается вынужден платить дорого за кредитные ресурсы которые он выдал бесплатно таким клиентам. И неровен час убытки от таких операций могут погубить банк и в итоге владельцы бесплатных долгов останутся без кредиток точно так же как и те кто воспользовался прощением. Так кто тут живёт одним днём ?
Востаннє редагувалось WallNutPen в Сер 15 чер, 2022 11:37, всього редагувалось 1 раз.
Тот, кто клюнул на 20% живет для банки, тот, хто сидит у Рассрочках -- живет для себя. Я жду 50/50 от банки, тада и клюну, мы ж партнеры -- живем др. для друга Пока банка НЕ продала НИ одного аХтива, шобы как-то поправить своё финположение. А решила выгрести за счет клиента, наверно, любимого, очень любимого
Тот, кто клюнул на 20% живет для банки, тот, хто сидит у Рассрочках -- живет для себя. Я жду 50/50 от банки, тада и клюну, мы ж партнеры -- живем др. для друга Пока банка НЕ продала НИ одного аХтива, шобы как-то поправить своё финположение. А решила выгрести за счет клиента, наверно, любимого, очень любимого
Та не будет 50/50, сейчас фридман вкинет 1 млрд в Альфу, а наши молодцы попросят снять санкции с фридмана С абрамовича уже ж просили, что сложного будет еще раз попросить? а если откажут - то обозвут их ливерной колбасой
Amethyst написав:Тот, кто клюнул на 20% живет для банки, тот, хто сидит у Рассрочках -- живет для себя. Я жду 50/50 от банки, тада и клюну, мы ж партнеры -- живем др. для друга Пока банка НЕ продала НИ одного аХтива, шобы как-то поправить своё финположение. А решила выгрести за счет клиента, наверно, любимого, очень любимого
Краще маленький горобчик в жмені, чим платити фгвфо. І так і так клієнь у виграші, тільки тут зразу, а в іншому випадку налаштований на всілякі довгі грейси і т.д., але чи будуть вони? Може хтось надіється, що війна взагалі все спише, то навряд. Фрідмана далі щипають, чи буде в нього бажання та можливість залити сюди 1 млрд не відомо. Взагалі валити альфу (та і інші банки) як на мене не варто. І навіть не тому, що мені це невигідно. Любе банкрутство це дзвін по БСУ. Позавчора зняв півтори сотні доларів, що накапали на %, то у шикарному відділенні в ІФ повний штиль, жодної крім мене людини не працівника.
greenozon написав:так Фрідман і ко самі хочуть вкинути в банк 1 ММ USD
Ну як "хочуть"? Швидше всього ідуть певні торги. Йому якась індулігенція і можливість користатись хоча би частиною важкозаробленого, а він "добровільно" жертвує частину активів. Просто забрати у нього (і в інших) не так просто, все таки право, демократія і т.д. От і шукають точки дотику, а то би вже давно все вирішили якщо би так просто. І добре якщо знайдуть.
Посмотрите на это по другому. Тот кто согласился на прощение - помог банку выжить. У банка явно проблемы. Проблемы с ликвидными средствами. Поэтому он готов простить 20% чтобы ему вернули 80% ликвидными средствами сейчас. Наверняка банк просчитал эффект от этого прощения и уверен что он банку тоже выгоден. Получая 20% прощения долга те кто на это согласился поддерживают банк и помогают ему сейчас выжить. Что будут стоить рассрочки тех кто остался если банк ляжет? Кому нужны будет Рэд, Максимка, Эко и др. кредитки если банка не станет? А если банк выживет, останется на рынке ему наверняка будут нужны клиенты в т.ч. по кредиткам, в т.ч. из тех кто воспользовался прощением. Не думаю что банк видя платежеспособного клиента откажется от его обслуживания только потому что он когда-то воспользовался предложением банка, о котором сам банк его просил чтобы выжить. Так что имхо те кто воспользовался прощением не живут одним днём а помогают банку сейчас, чтобы банк был потом. Ну и риторический вопрос - а какая помощь от тех кто сидит в бесплатных рассрочках и грейсе? Банк получается вынужден платить дорого за кредитные ресурсы которые он выдал бесплатно таким клиентам. И неровен час убытки от таких операций могут погубить банк и в итоге владельцы бесплатных долгов останутся без кредиток точно так же как и те кто воспользовался прощением. Так кто тут живёт одним днём ?
чуть не прослезился, как клиенты заботятся о банке особенно те, кто сразу выбрал кредит, а завтра погасил его за 80%
я думаю, за 20% всегда найдется кто-то кто поможет в трудной ситуации, - не перевелись на земле добрые люди...