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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 чер, 2022 15:30
Друзья, прошу скажите. Свифт, можно отправить на свой счёт в другой банк здесь? Я честно запутался в лимитах Альфы. Кто то пробовал?
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qreaton
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