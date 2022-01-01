RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 315316317318

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:30

Re: Альфа-Банк

Друзья, прошу скажите. Свифт, можно отправить на свой счёт в другой банк здесь? Я честно запутался в лимитах Альфы. Кто то пробовал?

Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
qreaton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 995
З нами з: 23.10.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:19

Тест

Тест
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11387
З нами з: 18.02.13
Подякував: 130 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:21

Alfa_Bank
Успешно! ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 10204
З нами з: 14.06.13
Подякував: 482 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:28

Тест 2

Тест 2
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11387
З нами з: 18.02.13
Подякував: 130 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:39

Тест 1 не пройшов.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2530
З нами з: 05.05.21
Подякував: 146 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:39

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:Тест 2
Ооо! Мы давно Вас не видели в нашем скромном сообществе. Прошу ответьте на вопрос выше о свифт платежах внутри Украины.

Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
qreaton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 995
З нами з: 23.10.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:50

  qreaton написав:Друзья, прошу скажите. Свифт, можно отправить на свой счёт в другой банк здесь? Я честно запутался в лимитах Альфы. Кто то пробовал?

Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk


внутри не отправляют

был мулька когда БМБанк ликвидировали, говорят в ВТБ валютный шел по Свифт (думаю где-то на уровне мацквы),
ввиду того что валютный идет всегла через банк корры, а банк корры - всегда в стране валюты, внутреннего свифта быть не может
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3963
З нами з: 27.09.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 18:05

  Alfa_Bank написав:Тест


заберите у ребенка ноутбук )
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38537
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6143 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 315316317318
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denmayer, Ferlakur, Ромасик, ramaz, Грйс-мэн, Stringer, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Український Капітал 1, 2, 3, 4
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 13:41
31 53365
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 чер, 2022 14:51
cohan
Банк Альянс 1 ... 10, 11, 12
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
118 36526
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 чер, 2022 13:27
greenozon
Банк Восток 1, 2, 3
Goodman » Нед 02 січ, 2022 19:26
28 41369
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 чер, 2022 08:59
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3178)
15.06.2022 19:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.