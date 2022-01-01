Друзья, прошу скажите. Свифт, можно отправить на свой счёт в другой банк здесь? Я честно запутался в лимитах Альфы. Кто то пробовал?
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:30
Re: Альфа-Банк
Друзья, прошу скажите. Свифт, можно отправить на свой счёт в другой банк здесь? Я честно запутался в лимитах Альфы. Кто то пробовал?
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Додано: Сер 15 чер, 2022 17:19
Тест
Тест
Додано: Сер 15 чер, 2022 17:28
Тест 2
Тест 2
Додано: Сер 15 чер, 2022 17:39
Re: Альфа-Банк
Ооо! Мы давно Вас не видели в нашем скромном сообществе. Прошу ответьте на вопрос выше о свифт платежах внутри Украины.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 17:50
внутри не отправляют
был мулька когда БМБанк ликвидировали, говорят в ВТБ валютный шел по Свифт (думаю где-то на уровне мацквы),
ввиду того что валютный идет всегла через банк корры, а банк корры - всегда в стране валюты, внутреннего свифта быть не может
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