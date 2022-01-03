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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 316317318319>

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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:30

Re: Альфа-Банк

Друзья, прошу скажите. Свифт, можно отправить на свой счёт в другой банк здесь? Я честно запутался в лимитах Альфы. Кто то пробовал?

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qreaton
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:19

Тест

Тест
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:21

Alfa_Bank
Успешно! ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:28

Тест 2

Тест 2
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:39

Тест 1 не пройшов.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:39

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:Тест 2
Ооо! Мы давно Вас не видели в нашем скромном сообществе. Прошу ответьте на вопрос выше о свифт платежах внутри Украины.

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qreaton
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:50

  qreaton написав:Друзья, прошу скажите. Свифт, можно отправить на свой счёт в другой банк здесь? Я честно запутался в лимитах Альфы. Кто то пробовал?

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внутри не отправляют

был мулька когда БМБанк ликвидировали, говорят в ВТБ валютный шел по Свифт (думаю где-то на уровне мацквы),
ввиду того что валютный идет всегла через банк корры, а банк корры - всегда в стране валюты, внутреннего свифта быть не может
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 18:05

  Alfa_Bank написав:Тест


заберите у ребенка ноутбук )
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 18:11

qreaton Добрий день! Так, ви можете зробити Свіфт-переказ на свій рахунок в межах України зі свого поточного рахунку у відповідній валюті, через відділення. В банку, який буде отримувати ваш переказ рахунок має бути у тій самій валюті. З собою у відділення візьміть паспорт та ІПН. Також у відділенні під час воєнного стану буде додаткове узгодження для переказу. Залишу вам ще корисну статтю, з інформацією :D https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360014661200
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 18:20

  Amethyst написав:
  alfredhaos написав:Та не будет 50/50

Ну и не будет

З 14.06 внесені деякі зміни по акції 80/20
Тепер після прощення боргу карта не закривається, а відновлюється без кредитного ліміта.Далі банк індивідуально по кожній карті приймає рішення про збільшення ліміта
vollena71
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