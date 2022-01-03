qreaton написав:Друзья, прошу скажите. Свифт, можно отправить на свой счёт в другой банк здесь? Я честно запутался в лимитах Альфы. Кто то пробовал?
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внутри не отправляют
был мулька когда БМБанк ликвидировали, говорят в ВТБ валютный шел по Свифт (думаю где-то на уровне мацквы), ввиду того что валютный идет всегла через банк корры, а банк корры - всегда в стране валюты, внутреннего свифта быть не может
qreaton Добрий день! Так, ви можете зробити Свіфт-переказ на свій рахунок в межах України зі свого поточного рахунку у відповідній валюті, через відділення. В банку, який буде отримувати ваш переказ рахунок має бути у тій самій валюті. З собою у відділення візьміть паспорт та ІПН. Також у відділенні під час воєнного стану буде додаткове узгодження для переказу. Залишу вам ще корисну статтю, з інформацією https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360014661200
З 14.06 внесені деякі зміни по акції 80/20 Тепер після прощення боргу карта не закривається, а відновлюється без кредитного ліміта.Далі банк індивідуально по кожній карті приймає рішення про збільшення ліміта