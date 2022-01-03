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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 316317318319

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 18:21

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:qreaton Добрий день! Так, ви можете зробити Свіфт-переказ на свій рахунок в межах України зі свого поточного рахунку у відповідній валюті, через відділення. В банку, який буде отримувати ваш переказ рахунок має бути у тій самій валюті. З собою у відділення візьміть паспорт та ІПН. Також у відділенні під час воєнного стану буде додаткове узгодження для переказу. Залишу вам ще корисну статтю, з інформацією :D https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360014661200
Спасибо. Друзья попробую, отпишусь.

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qreaton
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 18:26

qreaton Відповіли :wink: Раді бути з вами 8)
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 18:32

Re: Альфа-Банк

  qreaton написав:Ооо! Мы давно Вас не видели в нашем скромном сообществе. Прошу ответьте на вопрос выше о свифт платежах внутри Украины.

а зачем вам свифт? закончилось крупное валютное депо а в отделении никогда не бывает валюты на заказ?
получается комиссия 1200 грн + 0,5% для кошерных валют
итого порядка 50 баксов для суммы в 3к усд
или 65 для 10к
дорогие сейчас запыты в нацбанк
как вариант ждать обвала курса тогда будет дешевле
  vollena71 написав:Тепер після прощення боргу карта не закривається, а відновлюється без кредитного ліміта

возможно новость хорошая но у меня там выйдет пару сотен экономии которые не стоят затраченных усилий. непонятен статус кредитного рейтинга, может кто-то из тех кто воспользовался акцией сообщить рейтинг до и после?
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 18:49

IMPRINTER Тепер оф. пред з досвідом життя меншим, ніж досвід багатьох тільки на цьому форумі! :lol:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 19:27

  Alfa_Bank написав:IMPRINTER Тепер оф. пред з досвідом життя меншим, ніж досвід багатьох тільки на цьому форумі! :lol:

опять какого-то малолетку выловили в чате хейтеров)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 19:29

  wtf написав: непонятен статус кредитного рейтинга, может кто-то из тех кто воспользовался акцией сообщить рейтинг до и после?

Использовал прощение - месяц назад. На 1 июня рейтинг в убки был чуть выше чем месяцем ранее. На сегодня глянул - стал ещё не много выше. В общем не уверен что это влияние именно прощения, поскольку гашу все своевременно и кредитная задолженность по сравнению с концом февраля уменьшилась очень значительно. Но точно могу сказать что прощение негативно на рейтинг никак не повлияло. По крайней мере пока
Востаннє редагувалось WallNutPen в Сер 15 чер, 2022 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 19:29

  Amethyst написав:
  WallNutPen написав:Посмотрите на это по другому.

Тот, кто клюнул на 20% живет для банки, тот, хто сидит у Рассрочках -- живет для себя.

вы и здесь весь в рассрочках? :) (после 100К трат в пумбе то ли за мес то ли за три)
это же как долго вы жить собрались, чтобы рассрочки окупили 20% 8)
Ромасик
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