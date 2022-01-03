Alfa_Bank написав:qreaton Добрий день! Так, ви можете зробити Свіфт-переказ на свій рахунок в межах України зі свого поточного рахунку у відповідній валюті, через відділення. В банку, який буде отримувати ваш переказ рахунок має бути у тій самій валюті. З собою у відділення візьміть паспорт та ІПН. Також у відділенні під час воєнного стану буде додаткове узгодження для переказу. Залишу вам ще корисну статтю, з інформацією https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360014661200
qreaton написав:Ооо! Мы давно Вас не видели в нашем скромном сообществе. Прошу ответьте на вопрос выше о свифт платежах внутри Украины.
а зачем вам свифт? закончилось крупное валютное депо а в отделении никогда не бывает валюты на заказ? получается комиссия 1200 грн + 0,5% для кошерных валют итого порядка 50 баксов для суммы в 3к усд или 65 для 10к дорогие сейчас запыты в нацбанк как вариант ждать обвала курса тогда будет дешевле
vollena71 написав:Тепер після прощення боргу карта не закривається, а відновлюється без кредитного ліміта
возможно новость хорошая но у меня там выйдет пару сотен экономии которые не стоят затраченных усилий. непонятен статус кредитного рейтинга, может кто-то из тех кто воспользовался акцией сообщить рейтинг до и после?
wtf написав: непонятен статус кредитного рейтинга, может кто-то из тех кто воспользовался акцией сообщить рейтинг до и после?
Использовал прощение - месяц назад. На 1 июня рейтинг в убки был чуть выше чем месяцем ранее. На сегодня глянул - стал ещё не много выше. В общем не уверен что это влияние именно прощения, поскольку гашу все своевременно и кредитная задолженность по сравнению с концом февраля уменьшилась очень значительно. Но точно могу сказать что прощение негативно на рейтинг никак не повлияло. По крайней мере пока
Востаннє редагувалось WallNutPen в Сер 15 чер, 2022 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Тот, кто клюнул на 20% живет для банки, тот, хто сидит у Рассрочках -- живет для себя.
вы и здесь весь в рассрочках? (после 100К трат в пумбе то ли за мес то ли за три) это же как долго вы жить собрались, чтобы рассрочки окупили 20%
Та щас вааще бімба -- то один то другой сосед хочет чото по хозяйству купить, бо чувствует, шо завтра будет дороже. Так я все через Алку или на крайняк через Мумбу пропихиваю, даж от себя даю отсрочку иногда соседу до получки. Куручусь.
Amethyst написав:Та щас вааще бімба -- то один то другой сосед хочет чото по хозяйству купить, бо чувствует, шо завтра будет дороже. Так я все через Алку или на крайняк через Мумбу пропихиваю, даж от себя даю отсрочку иногда соседу до получки. Куручусь.