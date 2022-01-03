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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 317318319320

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 20:22

  Ромасик написав:
  Amethyst написав:Та щас вааще бімба -- то один то другой сосед хочет чото по хозяйству купить, бо чувствует, шо завтра будет дороже. Так я все через Алку или на крайняк через Мумбу пропихиваю, даж от себя даю отсрочку иногда соседу до получки. Куручусь.

какая занятная история для налоговика)

Да-да, подкармливаем одного тут дфсника, помогает нам иногда правильно декларашки по найму хат заполнять :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 20:31

Amethyst а потом мне в ветке ФОП будут рассказывать, что налоговики у нас плохие)
Ромасик
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