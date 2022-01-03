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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 чер, 2022 20:22
Ромасик написав: Amethyst написав:
Та щас вааще бімба -- то один то другой сосед хочет чото по хозяйству купить, бо чувствует, шо завтра будет дороже. Так я все через Алку или на крайняк через Мумбу пропихиваю, даж от себя даю отсрочку иногда соседу до получки. Куручусь.
какая занятная история для налоговика)
Да-да, подкармливаем одного тут дфсника, помогает нам иногда правильно декларашки по найму хат заполнять
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Додано: Сер 15 чер, 2022 20:31
Amethyst
а потом мне в ветке ФОП
будут рассказывать, что налоговики у нас плохие)
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