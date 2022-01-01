Додано: Сер 15 чер, 2022 22:20

tarask написав: Интересует следующий вопрос, установил ли банк месячные лимиты на снятия наличной гривны с карточных счетов? Вижу в приложении только неизменяемый суточный лимит в 20 тыс/грн. Интересует следующий вопрос, установил ли банк месячные лимиты на снятия наличной гривны с карточных счетов? Вижу в приложении только неизменяемый суточный лимит в 20 тыс/грн.

Не встречал такого. Но учитывая, что подавляющему большинству клиентов дневной лимит порезан до 20к и меньше, а касса работает не каждый день, то не сильно в месяц и разгуляешься. Плюс на третьем и далее снятии в месяц процедура обнала становится интереснее: в кассе компутер сообщает "недостаточно средств" и нужно идти к другой девочке, которая какой-то другой программой посмотрит на карточку и обнаружит, что денег там ровно в размере желаемой суммы. Тогда эта девочка выписывает бумажку и идёшь в кассу уже с этой бумажкой и паспортом, а не карточкой. Я так подозреваю, что программа в кассе пытается снять ещё и комис за третью+ операцию, который сейчас отменили.