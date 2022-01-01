Ромасик написав:
какая занятная история для налоговика)
Да-да, подкармливаем одного тут дфсника, помогает нам иногда правильно декларашки по найму хат заполнять
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 чер, 2022 20:22
Да-да, подкармливаем одного тут дфсника, помогает нам иногда правильно декларашки по найму хат заполнять
Додано: Сер 15 чер, 2022 20:31
Amethyst а потом мне в ветке ФОП будут рассказывать, что налоговики у нас плохие)
Додано: Сер 15 чер, 2022 21:49
Лимиты на снятие наличных с карты
Приветствую.
Интересует следующий вопрос, установил ли банк месячные лимиты на снятия наличной гривны с карточных счетов? Вижу в приложении только неизменяемый суточный лимит в 20 тыс/грн.
Додано: Сер 15 чер, 2022 22:06
Re: Альфа-Банк
Ну знаете ли, у некоторых из нас неизменяемый суточный лимит установлен и в 5 тыс. UAH.)))
Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
Додано: Сер 15 чер, 2022 22:20
Не встречал такого. Но учитывая, что подавляющему большинству клиентов дневной лимит порезан до 20к и меньше, а касса работает не каждый день, то не сильно в месяц и разгуляешься. Плюс на третьем и далее снятии в месяц процедура обнала становится интереснее: в кассе компутер сообщает "недостаточно средств" и нужно идти к другой девочке, которая какой-то другой программой посмотрит на карточку и обнаружит, что денег там ровно в размере желаемой суммы. Тогда эта девочка выписывает бумажку и идёшь в кассу уже с этой бумажкой и паспортом, а не карточкой. Я так подозреваю, что программа в кассе пытается снять ещё и комис за третью+ операцию, который сейчас отменили.
Додано: Чет 16 чер, 2022 07:09
Alfa_Bank Где мне снять 100к грн с карты? Через горячку заказать нельзя, говорят ехать в отделение и караулить когда кто-то принесет в кассу. Что это за издевательство над клиентом? Знаю что инкассация пару раз в неделю привозит деньги.
Додано: Чет 16 чер, 2022 07:31
Просто так инкассация деньги не привозит. Банку не известно в какое отделение и когда вы приедете. А Чтобы инкассация привезла в отделение деньги (или вывезла излишки из отделения) само отделение должнодать соответствующую заявку в головной банк (или в региональную дирекцию). Поэтому если горячка заявку не принимает мне видится что единственный способ получить свой нал это таки прийти в отделение и оставить там заявку на получение нала на определенную дату
Додано: Чет 16 чер, 2022 07:50
не единственная. Есть более длинный путь, который может оказаться самым быстрым (1-2 дня)
завести карту какого то банка, который отдаёт деньги без комиссии (по существующим лимитам), толкнуть деньги туда. Могу порекомендовать альянс скарбнычка. Заказали на гл, приехали и без паспорта и кода только с картой и пином сняли в кассе 100к без комиссии. Зачисление на скарбнычку тоже без комиссии.
|