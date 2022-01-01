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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 чер, 2022 08:35
vitaliian написав: WallNutPen написав:
Поэтому если горячка заявку не принимает мне видится что единственный способ получить свой нал это таки прийти в отделение и оставить там заявку на получение нала на определенную дату
не единственная. Есть более длинный путь, который может оказаться самым быстрым (1-2 дня)
Читаем внимательно вопрос топик стартера и мой ответ. Речь шла о том чтобы получить нал в том банке где деньги сейчас находятся. А так можно и "банан" посоветовать пополнить и вывести потом через что нибудь типа революта. Или вон тоже актуальная тема - пополнить карту Пумба и снять все там
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WallNutPen
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Додано: Чет 16 чер, 2022 08:50
Кто то оплачивал 19.5% от акции 80/20? Какая процедура? Нужно идти в налоговую или все можно сделать дистанционно?
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envyme1
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Додано: Чет 16 чер, 2022 08:52
Мне жалко бензин палить ездить в отделение для заказа. какого х не дать возможность звонить напрямую в отделение?
С карты вайт СЭП бесплатно?
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andreyiskra
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Додано: Чет 16 чер, 2022 09:09
envyme1 написав:
Кто то оплачивал 19.5% от акции 80/20? Какая процедура? Нужно идти в налоговую или все можно сделать дистанционно?
Так рано ещё. По закону доходы за 2022 надо задекларироваиь до 01.05.2023 и расчет с бюджетом надо произвести до 01.08.2023. Куда торопится?
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WallNutPen
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Додано: Чет 16 чер, 2022 09:12
andreyiskra написав:
Мне жалко бензин палить ездить в отделение для заказа. какого х не дать возможность звонить напрямую в отделение?
С карты вайт СЭП бесплатно?
Ну для экономии бензина я например стал больше ходить пешком. Вчера например сделал 21000 шагов. Говорят полезно для здоровья.
По поводу позвонить - я в альфе звоню персмену и заказываю у него. Но вы писали что персмена у вас нет. Но поскольку вы недавно были в отделении - могли взять телефон у них. Не догадались?
Сэп с Вайта полностью бесплатен
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Додано: Чет 16 чер, 2022 09:16
WallNutPen написав:
... могли взять телефон у них. Не догадались?
Я просил телефон. Но меня мягко послали, дали местный телефон отделения, но он все равно звонит на гарячку
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andreyiskra
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