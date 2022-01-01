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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 318319320321

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 08:35

  vitaliian написав:
  WallNutPen написав:Поэтому если горячка заявку не принимает мне видится что единственный способ получить свой нал это таки прийти в отделение и оставить там заявку на получение нала на определенную дату
не единственная. Есть более длинный путь, который может оказаться самым быстрым (1-2 дня)


Читаем внимательно вопрос топик стартера и мой ответ. Речь шла о том чтобы получить нал в том банке где деньги сейчас находятся. А так можно и "банан" посоветовать пополнить и вывести потом через что нибудь типа революта. Или вон тоже актуальная тема - пополнить карту Пумба и снять все там ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 08:50

Кто то оплачивал 19.5% от акции 80/20? Какая процедура? Нужно идти в налоговую или все можно сделать дистанционно?
envyme1
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 08:52

Re: Альфа-Банк

Мне жалко бензин палить ездить в отделение для заказа. какого х не дать возможность звонить напрямую в отделение?
С карты вайт СЭП бесплатно?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 09:09

  envyme1 написав:Кто то оплачивал 19.5% от акции 80/20? Какая процедура? Нужно идти в налоговую или все можно сделать дистанционно?

Так рано ещё. По закону доходы за 2022 надо задекларироваиь до 01.05.2023 и расчет с бюджетом надо произвести до 01.08.2023. Куда торопится?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 09:12

  andreyiskra написав:Мне жалко бензин палить ездить в отделение для заказа. какого х не дать возможность звонить напрямую в отделение?
С карты вайт СЭП бесплатно?

Ну для экономии бензина я например стал больше ходить пешком. Вчера например сделал 21000 шагов. Говорят полезно для здоровья.
По поводу позвонить - я в альфе звоню персмену и заказываю у него. Но вы писали что персмена у вас нет. Но поскольку вы недавно были в отделении - могли взять телефон у них. Не догадались?
Сэп с Вайта полностью бесплатен
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 09:16

  WallNutPen написав:... могли взять телефон у них. Не догадались?

Я просил телефон. Но меня мягко послали, дали местный телефон отделения, но он все равно звонит на гарячку
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 09:42

Re: Альфа-Банк

На будущее, выбирая банк, правильно обратить внимание на его бизнес стратегию. На сегодня более комфортные это классические банки. Работают физически отделения плюс есть собственная инкасация у отделения. Как минимум такое универсальное отделение может само собирать выручку наличными у своих клиентов, торговых точек. И всегда пополнить свою кассу. Весь этот диджитал и финтех это какой то дешёвый сурогат. Это просто очень удобно в приложении установить лимит, и сообщить клиенту о работе чата. Но мне как клиенту сегодня это точно не зашло. И откровенно вызывает страх. Я подал заявку на свифт, и жду дополнительного согласования (кого? почему?). И ждать сказали минимум три дня рабочих. Не спать все выходные. ((( P/S да и если, честно я вот подумал и понял, что не пользовался всеми этими фишками и кнопками в приложении. По факту, две-три функции было нужно, за много лет. За что теперь переживать вообще не понятно. И по факту работает со мной менеджер. А если его не будет? Куда мне идти на Senc?

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qreaton
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 10:24

  WallNutPen написав:
  envyme1 написав:Кто то оплачивал 19.5% от акции 80/20? Какая процедура? Нужно идти в налоговую или все можно сделать дистанционно?

Так рано ещё. По закону доходы за 2022 надо задекларироваиь до 01.05.2023 и расчет с бюджетом надо произвести до 01.08.2023. Куда торопится?

Чтоб не забыть.
envyme1
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 10:44

qreaton Альфа - Банк Україна - це сучасний український Банк, який працює, як дистанційно так і на місці. Ви можете звернутись до нас через будь-який зручний для вас канал. Ми намагаємось працювати 24/7 і завжди раді вам допомогти ♥
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 10:57

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:qreaton Альфа - Банк Україна - це сучасний український Банк, який працює, як дистанційно так і на місці. Ви можете звернутись до нас через будь-який зручний для вас канал. Ми намагаємось працювати 24/7 і завжди раді вам допомогти
Это правда. Это одна из особенностей банка и его конкурентное преимущество. Но усиление диджитал направления откровенно уже пугает. Я не хочу остаться один на один с смартфоном и своими проблемами. Пусть эти ситуации и не каждый день. Но в нашей жизни все же часто бывают.

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qreaton
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