Додано: Чет 16 чер, 2022 09:42

На будущее, выбирая банк, правильно обратить внимание на его бизнес стратегию. На сегодня более комфортные это классические банки. Работают физически отделения плюс есть собственная инкасация у отделения. Как минимум такое универсальное отделение может само собирать выручку наличными у своих клиентов, торговых точек. И всегда пополнить свою кассу. Весь этот диджитал и финтех это какой то дешёвый сурогат. Это просто очень удобно в приложении установить лимит, и сообщить клиенту о работе чата. Но мне как клиенту сегодня это точно не зашло. И откровенно вызывает страх. Я подал заявку на свифт, и жду дополнительного согласования (кого? почему?). И ждать сказали минимум три дня рабочих. Не спать все выходные. ((( P/S да и если, честно я вот подумал и понял, что не пользовался всеми этими фишками и кнопками в приложении. По факту, две-три функции было нужно, за много лет. За что теперь переживать вообще не понятно. И по факту работает со мной менеджер. А если его не будет? Куда мне идти на Senc?



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