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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 319320321322

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:29

Говорят, что с 20 июня бесплатные рассрочки на 3-6 месяцев превращаются в тыкву? Будет ежемесячная комиссия?
Мне просто интересно, кто, по мнению альфовских маркетолухов будет ими пользоваться теперь?
Еще одна карта пойдет на полку. Эх...
Искатель
 
Повідомлень: 5458
З нами з: 22.02.16
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Подякували: 4632 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:38

  Искатель написав:Говорят, что с 20 июня бесплатные рассрочки на 3-6 месяцев превращаются в тыкву? Будет ежемесячная комиссия?
Мне просто интересно, кто, по мнению альфовских маркетолухов будет ими пользоваться теперь?
Еще одна карта пойдет на полку. Эх...

Это не говорят - это Альфа уже объявила https://alfabank.ua/news/momentalnaa-ra ... mes-pod-18
И вы же понимаете, что бесплатные рассрочки были не выгодны Альфа-банку от слова совсем и ранее, а сейчас когда гривна подорожала и тем более. Как любая замануха они имели определенный срок жизни и по ходу он просто подошел к концу. Может теперь есть смысл воспользоваться прощением?
А по поводу кто будет пользоваться - ну кто-то же пользуется платными рассрочками и в других банках. Не так массово конечно как халявными, но думаю своего клиента услуга вполне может и найти
Востаннє редагувалось WallNutPen в Чет 16 чер, 2022 11:39, всього редагувалось 1 раз.
WallNutPen
 
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Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:38

  Искатель написав:Мне просто интересно, кто, по мнению альфовских маркетолухов будет ими пользоваться теперь?

Те, у кого нет денег чтобы оплатить покупку сразу...
Vorlon
 
Повідомлень: 10207
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Подякували: 1101 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:39

  Искатель написав:Говорят, что с 20 июня бесплатные рассрочки на 3-6 месяцев превращаются в тыкву? Будет ежемесячная комиссия?
Мне просто интересно, кто, по мнению альфовских маркетолухов будет ими пользоваться теперь?
Еще одна карта пойдет на полку. Эх...

И так на полке. Лимит 380грн и 260. Было по 30т. На Хамоне 11т. долга.
lel
 
Повідомлень: 3208
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Подякував: 1071 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:46

  Искатель написав:Говорят, что с 20 июня бесплатные рассрочки на 3-6 месяцев превращаются в тыкву? Будет ежемесячная комиссия?
Мне просто интересно, кто, по мнению альфовских маркетолухов будет ими пользоваться теперь?
Еще одна карта пойдет на полку. Эх...


непонятно это будет касаться вновь оформляемых или по ранее оформленным тоже начнет брить по 1,8% ?
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:54

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:непонятно это будет касаться вновь оформляемых или по ранее оформленным тоже начнет брить по 1,8% ?


Думаю, що тільки нових.
Так випливає з тексту. До того ж, одностороння зміна зобов'язання банком - не зовсім правильно та далекоглядно!
V2
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 12:49

Вопрос к офпреду банка: Какие планы по возвращению кредитных лимитов?
joik
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