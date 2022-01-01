Говорят, что с 20 июня бесплатные рассрочки на 3-6 месяцев превращаются в тыкву? Будет ежемесячная комиссия? Мне просто интересно, кто, по мнению альфовских маркетолухов будет ими пользоваться теперь? Еще одна карта пойдет на полку. Эх...
Искатель написав:Говорят, что с 20 июня бесплатные рассрочки на 3-6 месяцев превращаются в тыкву? Будет ежемесячная комиссия? Мне просто интересно, кто, по мнению альфовских маркетолухов будет ими пользоваться теперь? Еще одна карта пойдет на полку. Эх...
Это не говорят - это Альфа уже объявила https://alfabank.ua/news/momentalnaa-ra ... mes-pod-18 И вы же понимаете, что бесплатные рассрочки были не выгодны Альфа-банку от слова совсем и ранее, а сейчас когда гривна подорожала и тем более. Как любая замануха они имели определенный срок жизни и по ходу он просто подошел к концу. Может теперь есть смысл воспользоваться прощением? А по поводу кто будет пользоваться - ну кто-то же пользуется платными рассрочками и в других банках. Не так массово конечно как халявными, но думаю своего клиента услуга вполне может и найти
Востаннє редагувалось WallNutPen в Чет 16 чер, 2022 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Искатель написав:Говорят, что с 20 июня бесплатные рассрочки на 3-6 месяцев превращаются в тыкву? Будет ежемесячная комиссия? Мне просто интересно, кто, по мнению альфовских маркетолухов будет ими пользоваться теперь? Еще одна карта пойдет на полку. Эх...
И так на полке. Лимит 380грн и 260. Было по 30т. На Хамоне 11т. долга.
Искатель написав:Говорят, что с 20 июня бесплатные рассрочки на 3-6 месяцев превращаются в тыкву? Будет ежемесячная комиссия? Мне просто интересно, кто, по мнению альфовских маркетолухов будет ими пользоваться теперь? Еще одна карта пойдет на полку. Эх...
непонятно это будет касаться вновь оформляемых или по ранее оформленным тоже начнет брить по 1,8% ?