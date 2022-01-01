Додано: Чет 16 чер, 2022 11:38

Искатель написав: Говорят, что с 20 июня бесплатные рассрочки на 3-6 месяцев превращаются в тыкву? Будет ежемесячная комиссия?

Мне просто интересно, кто, по мнению альфовских маркетолухов будет ими пользоваться теперь?

Еще одна карта пойдет на полку. Эх... Говорят, что с 20 июня бесплатные рассрочки на 3-6 месяцев превращаются в тыкву? Будет ежемесячная комиссия?Мне просто интересно, кто, по мнению альфовских маркетолухов будет ими пользоваться теперь?Еще одна карта пойдет на полку. Эх...

Это не говорят - это Альфа уже объявилаИ вы же понимаете, что бесплатные рассрочки были не выгодны Альфа-банку от слова совсем и ранее, а сейчас когда гривна подорожала и тем более. Как любая замануха они имели определенный срок жизни и по ходу он просто подошел к концу. Может теперь есть смысл воспользоваться прощением?А по поводу кто будет пользоваться - ну кто-то же пользуется платными рассрочками и в других банках. Не так массово конечно как халявными, но думаю своего клиента услуга вполне может и найти