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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 320321322323>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:29

Говорят, что с 20 июня бесплатные рассрочки на 3-6 месяцев превращаются в тыкву? Будет ежемесячная комиссия?
Мне просто интересно, кто, по мнению альфовских маркетолухов будет ими пользоваться теперь?
Еще одна карта пойдет на полку. Эх...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:38

  Искатель написав:Говорят, что с 20 июня бесплатные рассрочки на 3-6 месяцев превращаются в тыкву? Будет ежемесячная комиссия?
Мне просто интересно, кто, по мнению альфовских маркетолухов будет ими пользоваться теперь?
Еще одна карта пойдет на полку. Эх...

Это не говорят - это Альфа уже объявила https://alfabank.ua/news/momentalnaa-ra ... mes-pod-18
И вы же понимаете, что бесплатные рассрочки были не выгодны Альфа-банку от слова совсем и ранее, а сейчас когда гривна подорожала и тем более. Как любая замануха они имели определенный срок жизни и по ходу он просто подошел к концу. Может теперь есть смысл воспользоваться прощением?
А по поводу кто будет пользоваться - ну кто-то же пользуется платными рассрочками и в других банках. Не так массово конечно как халявными, но думаю своего клиента услуга вполне может и найти
Востаннє редагувалось WallNutPen в Чет 16 чер, 2022 11:39, всього редагувалось 1 раз.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:38

  Искатель написав:Мне просто интересно, кто, по мнению альфовских маркетолухов будет ими пользоваться теперь?

Те, у кого нет денег чтобы оплатить покупку сразу...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:39

  Искатель написав:Говорят, что с 20 июня бесплатные рассрочки на 3-6 месяцев превращаются в тыкву? Будет ежемесячная комиссия?
Мне просто интересно, кто, по мнению альфовских маркетолухов будет ими пользоваться теперь?
Еще одна карта пойдет на полку. Эх...

И так на полке. Лимит 380грн и 260. Было по 30т. На Хамоне 11т. долга.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:46

  Искатель написав:Говорят, что с 20 июня бесплатные рассрочки на 3-6 месяцев превращаются в тыкву? Будет ежемесячная комиссия?
Мне просто интересно, кто, по мнению альфовских маркетолухов будет ими пользоваться теперь?
Еще одна карта пойдет на полку. Эх...


непонятно это будет касаться вновь оформляемых или по ранее оформленным тоже начнет брить по 1,8% ?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:54

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:непонятно это будет касаться вновь оформляемых или по ранее оформленным тоже начнет брить по 1,8% ?


Думаю, що тільки нових.
Так випливає з тексту. До того ж, одностороння зміна зобов'язання банком - не зовсім правильно та далекоглядно!
V2
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 12:49

Вопрос к офпреду банка: Какие планы по возвращению кредитных лимитов?
joik
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 13:15

  joik написав:Вопрос к офпреду банка: Какие планы по возвращению кредитных лимитов?


т.е. вы думали получить 20% откат и чтоб вам на сл день вернули лимит взад? чтоб обнести и снова с 20% отката загасить? ) если банк проводит такую политику - то как вы думаете какая ее цель?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 13:15

V2 Комісія по розстрочкам на 3 та 6 місяців була відсутня в рамках акції. На жаль, як і все хороше, акції колись закінчуються. На зміну приходять нові круті акції, наприклад, прощення 20% боргу :D .
З 20-го червня комісія буде лише по новим розстрочкам, по вже оформленим умови не будуть змінені.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 13:19

joik . На жаль, поки що у зв'язку з поточною ситуацією немає в планах повернення кредитних лімітів. Як казав Поворознюк: Давайте закінчимо війну, а потім будем розбиратись :)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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