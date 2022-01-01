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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 13:49

  Alfa_Bank написав:joik . На жаль, поки що у зв'язку з поточною ситуацією немає в планах повернення кредитних лімітів. Як казав Поворознюк: Давайте закінчимо війну, а потім будем розбиратись :)

Цікавий посил на Поворознюка. Він пропонував закінчити не тільки війну а, і це бля*ство. Це так ви назвали маркетингову політику банку?
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 13:50

andyteam Цілком впевнені, що це лише синонім війни, це і мали на увазі.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 14:01

  Alfa_Bank написав:andyteam Цілком впевнені, що це лише синонім війни, це і мали на увазі.


як там Льоша Постернак ?
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 14:21

  Alfa_Bank написав:V2 Комісія по розстрочкам на 3 та 6 місяців була відсутня в рамках акції. На жаль, як і все хороше, акції колись закінчуються. На зміну приходять нові круті акції, наприклад, прощення 20% боргу :D .
З 20-го червня комісія буде лише по новим розстрочкам, по вже оформленим умови не будуть змінені.

Что-то не вижу вашей акции у себя в сенс кабинете - "прощение 20%" или нужно лучше просить, чтобы простили аж 50%? :wink:
Как и кредитов, которые выпилили еще с февраля.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 14:41

  Искатель написав:Мне просто интересно, кто, по мнению альфовских маркетолухов будет ими пользоваться теперь?

тот, кто не хочет платить 5% в мес по кредитке?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 14:43

  копейка написав:Что-то не вижу вашей акции у себя в сенс кабинете - "прощение 20%" или нужно лучше просить, чтобы простили аж 50%? :wink:

бог простит
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 14:52

  Ромасик написав:
  копейка написав:Что-то не вижу вашей акции у себя в сенс кабинете - "прощение 20%" или нужно лучше просить, чтобы простили аж 50%? :wink:

бог простит

God help those who help themselves
копейка
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