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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 чер, 2022 13:49
Alfa_Bank написав:joik
. На жаль, поки що у зв'язку з поточною ситуацією немає в планах повернення кредитних лімітів. Як казав Поворознюк: Давайте закінчимо війну, а потім будем розбиратись
Цікавий посил на Поворознюка. Він пропонував закінчити не тільки війну а, і це бля*ство. Це так ви назвали маркетингову політику банку?
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andyteam
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Додано: Чет 16 чер, 2022 13:50
andyteam Цілком впевнені, що це лише синонім війни, це і мали на увазі.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 14:01
Alfa_Bank написав:andyteam
Цілком впевнені, що це лише синонім війни, це і мали на увазі.
як там Льоша Постернак ?
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Додано: Чет 16 чер, 2022 14:21
Alfa_Bank написав:V2
Комісія по розстрочкам на 3 та 6 місяців була відсутня в рамках акції. На жаль, як і все хороше, акції колись закінчуються. На зміну приходять нові круті акції, наприклад, прощення 20% боргу
.
З 20-го червня комісія буде лише по новим розстрочкам, по вже оформленим умови не будуть змінені.
Что-то не вижу вашей акции у себя в сенс кабинете - "прощение 20%" или нужно лучше просить, чтобы простили аж 50%?
Как и кредитов, которые выпилили еще с февраля.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 14:41
Искатель написав:
Мне просто интересно, кто, по мнению альфовских маркетолухов будет ими пользоваться теперь?
тот, кто не хочет платить 5% в мес по кредитке?
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