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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 чер, 2022 16:59
Alfa_Bank расскажите условия вашего кросс-депозита.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 17:30
Напомните, пожалуйста, коммуналка у Алки в грейсе?
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Striker
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Додано: Чет 16 чер, 2022 17:32
Striker написав:Напомните, пожалуйста, коммуналка у Алки в грейсе?
Так
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Zochan
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Додано: Чет 16 чер, 2022 17:45
cohan написав:
а что за рассрочки были? я по "от 500" по кредткам с начала войны не видел предложений
были.
у меня все в рассрочках
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Додано: Чет 16 чер, 2022 18:48
Striker написав:
Напомните, пожалуйста, коммуналка у Алки в грейсе?
и даже можно было перевести в рассрочку - осталось немного времени
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Shaman
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Додано: Чет 16 чер, 2022 19:11
Shaman написав: Striker написав:
Напомните, пожалуйста, коммуналка у Алки в грейсе?
и даже можно было перевести в рассрочку - осталось немного времени
А для ГИОЦ Алка дает ОДНУ/единую квиташку или так и разбивает на 6..7 отдельных платежей?
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