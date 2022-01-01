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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 16:59

Alfa_Bank расскажите условия вашего кросс-депозита.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 17:30

Напомните, пожалуйста, коммуналка у Алки в грейсе?
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 17:32

Re: Альфа-Банк

Striker написав:Напомните, пожалуйста, коммуналка у Алки в грейсе?
Так
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 17:45

  cohan написав:а что за рассрочки были? я по "от 500" по кредткам с начала войны не видел предложений


были.
у меня все в рассрочках
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 18:48

  Striker написав:Напомните, пожалуйста, коммуналка у Алки в грейсе?

и даже можно было перевести в рассрочку - осталось немного времени ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 18:57

  Shaman написав:и даже можно было перевести в рассрочку - осталось немного времени ;)

Так уже. :)
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 19:11

  Shaman написав:
  Striker написав:Напомните, пожалуйста, коммуналка у Алки в грейсе?

и даже можно было перевести в рассрочку - осталось немного времени ;)

А для ГИОЦ Алка дает ОДНУ/единую квиташку или так и разбивает на 6..7 отдельных платежей?
Amethyst
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