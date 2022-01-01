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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 чер, 2022 16:59
Alfa_Bank расскажите условия вашего кросс-депозита.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 17:30
Напомните, пожалуйста, коммуналка у Алки в грейсе?
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Striker
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Додано: Чет 16 чер, 2022 17:32
Striker написав:Напомните, пожалуйста, коммуналка у Алки в грейсе?
Так
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Додано: Чет 16 чер, 2022 17:45
cohan написав:
а что за рассрочки были? я по "от 500" по кредткам с начала войны не видел предложений
были.
у меня все в рассрочках
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Додано: Чет 16 чер, 2022 18:48
Striker написав:
Напомните, пожалуйста, коммуналка у Алки в грейсе?
и даже можно было перевести в рассрочку - осталось немного времени
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Додано: Чет 16 чер, 2022 19:11
Shaman написав: Striker написав:
Напомните, пожалуйста, коммуналка у Алки в грейсе?
и даже можно было перевести в рассрочку - осталось немного времени
А для ГИОЦ Алка дает ОДНУ/единую квиташку или так и разбивает на 6..7 отдельных платежей?
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Додано: Чет 16 чер, 2022 22:29
qreaton написав:
tarask написав:Приветствую.
Интересует следующий вопрос, установил ли банк месячные лимиты на снятия наличной гривны с карточных счетов? Вижу в приложении только неизменяемый суточный лимит в 20 тыс/грн.
Ну знаете ли, у некоторых из нас неизменяемый суточный лимит установлен и в 5 тыс. UAH.)))
Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
Я обнаружил 5. При том, что нал снимал очень редко. Это тоже был аргумент в копилку за -20%. Теперь ещё и рассрочки ушли. Пока расцениваю свою стратегию правильной
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Додано: Чет 16 чер, 2022 22:47
Алла неожиданно без предупреждения вернула в сенсе кредитку Ред закрытую больше месяца назад по процедуре "прощения". Естественно с нулевым лимитом. Но сам факт.
А у знакомой реанимировался хамелеон. Причем она уже успела его переоткрыть как дебетку. И теперь у нее 2 разных хамелеончика - каждый со своим счётом.
Чудны деяния твои - Аллюсик
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WallNutPen
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Додано: Чет 16 чер, 2022 22:58
WallNutPen написав:
Алла неожиданно без предупреждения вернула в сенсе кредитку Ред закрытую больше месяца назад по процедуре "прощения". Естественно с нулевым лимитом. Но сам факт.
А у знакомой реанимировался хамелеон. Причем она уже успела его переоткрыть как дебетку. И теперь у нее 2 разных хамелеончика - каждый со своим счётом.
Чудны деяния твои - Аллюсик
Проверил у себя: тоже Ред+две Эко в нулях вернули! Жду остальные. И хамон без лимита висит в предложениях.
Привет тем, кто не воспользовался скидоном
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