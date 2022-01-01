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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 чер, 2022 23:03
А кеш-беки часом не вернули?
И пару моих закрытых долл депозита мне бы завтра снять повторно🤣
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idealstorm
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