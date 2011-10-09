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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 чер, 2022 23:03
А кеш-беки часом не вернули?
И пару моих закрытых долл депозита мне бы завтра снять повторно🤣
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idealstorm
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Додано: Чет 16 чер, 2022 23:36
idealstorm написав:
А кеш-беки часом не вернули?
И пару моих закрытых долл депозита мне бы завтра снять повторно
Начинайте завидовать людям с двойным хамоном )
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2XL
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 07:32
2XL написав:
Проверил у себя: тоже Ред+две Эко в нулях вернули! Жду остальные. И хамон без лимита висит в предложениях.
Привет тем, кто не воспользовался скидоном
мне ничего не восстановилось, но я еще не погасил хамона.
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Ромасик
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:12
Альфа по барскі додала +4% до МЗ
було 5/6/7%
стало 9/10/11%
відповідно 7/14/29 днівhttps://alfabank.ua/storage/files/depositrates.pdf
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greenozon
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:28
и на 1/3/6 мес подняли же 11/12/13%
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Ромасик
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