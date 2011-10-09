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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 23:03

Re: Альфа-Банк

А кеш-беки часом не вернули?
И пару моих закрытых долл депозита мне бы завтра снять повторно🤣
idealstorm
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Повідомлень: 1698
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 164 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 23:36

Re: Альфа-Банк

idealstorm написав:А кеш-беки часом не вернули?
И пару моих закрытых долл депозита мне бы завтра снять повторно
Начинайте завидовать людям с двойным хамоном )
2XL
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Повідомлень: 3754
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 235 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 07:32

  2XL написав:Проверил у себя: тоже Ред+две Эко в нулях вернули! Жду остальные. И хамон без лимита висит в предложениях.
Привет тем, кто не воспользовался скидоном

мне ничего не восстановилось, но я еще не погасил хамона.
Ромасик
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Повідомлень: 4794
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 722 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:12

Альфа по барскі додала +4% до МЗ

було 5/6/7%
стало 9/10/11%
відповідно 7/14/29 днів

https://alfabank.ua/storage/files/depositrates.pdf
greenozon
 
Повідомлень: 13647
З нами з: 01.06.14
Подякував: 266 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:28

  greenozon написав:Альфа по барскі додала +4% до МЗ

було 5/6/7%
стало 9/10/11%
відповідно 7/14/29 днів

https://alfabank.ua/storage/files/depositrates.pdf

и на 1/3/6 мес подняли же 11/12/13%
Ромасик
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Повідомлень: 4794
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 722 раз.
 
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  #<1 ... 322323324325
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