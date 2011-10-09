А кеш-беки часом не вернули?
И пару моих закрытых долл депозита мне бы завтра снять повторно🤣
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 чер, 2022 23:03
Re: Альфа-Банк
А кеш-беки часом не вернули?
И пару моих закрытых долл депозита мне бы завтра снять повторно🤣
Додано: Чет 16 чер, 2022 23:36
Re: Альфа-Банк
Начинайте завидовать людям с двойным хамоном )
Додано: П'ят 17 чер, 2022 07:32
Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:12
Альфа по барскі додала +4% до МЗ
було 5/6/7%
стало 9/10/11%
відповідно 7/14/29 днів
Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:28
и на 1/3/6 мес подняли же 11/12/13%
Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:39
неужели 11% сейчас кому то интересны чтобы их обсуждать? это нерыночные ставки. Можно просто занести любимой альфе 18-11=7% благотворительный взнос от благодарного вкладчика а деньги пристроить в другое место.
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