Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:22

qreaton написав: Ну знаете ли, у некоторых из нас неизменяемый суточный лимит установлен и в 5 тыс. UAH.))) Ну знаете ли, у некоторых из нас неизменяемый суточный лимит установлен и в 5 тыс. UAH.)))

Кстати, сегодня мне в кассе сказали, что если с карточкой не непосредственно в кассу, а через промежуточную девочку (а это всё равно на третье+ снятие в месяц делать придётся), то это уже считается снятием со счёта и идёт по лимиту в 100к в день. Так что лимит на карте имеет значение только для банкомата (где вряд ли кто больше 30к в месяц снимает), а в кассе и с карты можно снимать довольно много.